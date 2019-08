Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Le anticipazioni dell'episodio numero 5311 trasmesso lunedì 5 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Serena, alle prese con un momento difficile della sua vita. La Cirillo terrà nascosta la verità intorno al segreto nascosto con Leonardo e avrà intenzione di non creare ulteriori problemi alla stabilità della famiglia.

La signora farà i conti con i dubbi e crederà che sia arrivato il momento di avere un confronto diretto con Leonardo per chiarire la questione. La giovane donna proseguirà la collaborazione lavorativa con il sosia di Tommaso che ha dato un contributo importante per accompagnare i turisti nel corso del giro in barca. I coniugi Sartori saranno contenti dei risultati ottenuti con lo chartering e si è rivelata determinante l'assunzione di Patrizio come chef.

Le incomprensioni nel rapporto tra Renato e Nadia

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Renato che sarà incapace di chiarire le incomprensioni con Nadia e il suo tentativo si dimostrerà vano nonostante la buona volontà dell'uomo. Il motivo è dovuto alle precedenti puntate, nel corso delle quali il signor Poggi si è sentito deluso dall'iniziativa balneare della compagna. I due innamorati non riusciranno a porre una fine a questo litigio e le intenzioni di Renato finiranno per avere un effetto boomerang.

Un momento complesso per il vigile Cerruti

Salvatore, dal canto suo dovrà affrontare un periodo complesso della sua vita e sentirà l'assenza di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) in vacanza con il piccolo Lorenzo. Il vigile vivrà un momento di solitudine e si dimostrerà ossessionato per via dell'amore impossibile nei confronti del giornalista Michele Saviani (Alberto Rossi). Cerruti, però, potrà mettere il passato alle spalle in quanto avrà un'occasione unica per il proprio destino sentimentale.

Alex alle prese con molte responsabilità

Gli spoiler dell'appuntamento numero 5312 di Un posto al sole e in onda martedì 6 agosto fanno notare che Alex non riuscirà a gestire lo stress dovuto alle molteplici responsabilità. La fidanzata di Vittorio (Amato D'Auria) sarà chiamata a dividersi tra gli impegni lavorativi, la convivenza con Mia e la crisi nel rapporto di coppia con l'attuale compagno. Serena si vedrà costretta a fare una scelta inaspettata che potrebbe avere delle conseguenze sulla relazione con Filippo.

Infine Renato sarà reduce da una giornata complicata, ma cambierà umore dopo aver fatto un incontro con una vecchia conoscenza.