Continua l'appuntamento con l'appassionante soap opera Un posto al sole, che ritornerà in onda dopo la pausa estiva. Dalla settimana entrante, lunedì 26 agosto 2019, sono in arrivo nuovi episodi della soap napoletana, nel quale si presumono molteplici colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo al processo definitivo di Manlio mentre Renato sarà sempre più vicino ad Adele.

Un posto al sole, le trame della settimana 26-30 agosto

Gli spoiler sulle prossime puntate di Un posto al sole svelano che Marina Giordano si recherà dall'avvocato Aldo Leone per parlargli del caso di suo padre, ma la premura di accorciare i tempi burocratici per cercare di riabilitare il nome di Arturo la porterà a compiere un gesto azzardato: questa cosa potrebbe ritorcersi in modo pericoloso contro di lei.

Nel frattempo Pallazzo Palladini ritornerà ad essere popolato dopo la fine del Ferragosto mentre Raffaele stringerà un accordo con la nuova arrivata contro Renato, suo cognato.

Silvia ha un'idea per riavvicinare sua madre al compagno

Nello stesso momento, Alex Parisi dovrà affrontare ancora dei problemi familiari mentre Vittorio Del Bue rientrerà a casa dopo aver passato alcune settimane dal padre per pensare alla decisione da prendere tra la sua attuale fidanzata e Anita Falco.

La scelta rischiosa di Maria potrebbe aggravare ulteriormente la situazione del padre per quanto riguarda il processo, Silvia proverà a far da paciera tra Teresa e Otello. Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole inoltre ci rivelano che la Parisi sarà sempre più presa dal lavoro e dalla responsabilità di Mia, la sorella.

Alex ricorderà l'infanzia difficile

Nadia e Renato Poggi saranno sempre di più distanti per via dello stile di vita diverso mentre Cerruti confiderà a Silvia le sue sofferenze amorose, anche se non vorrà prendere i suoi consigli in considerazione.

Nel frattempo l'udienza contro Manlio starà per giungere al termine, tanto che tutti gli inquilini di Palazzo Palladini aspetteranno con angoscia il giudizio finale del magistrato. Tra le più agitate ci sarà Adele mentre Alex ripenserà gli attimi di vita più difficoltosi della sua infanzia.

Nadia e Renato sempre più distanti

Sempre le anticipazioni di Un posto al sole dal 26 al 30 agosto, rivelano che il giudice darà la condanna contro Manlio mentre Renato metterà da parte la crisi con Nadia per rimanere vicino ad Adele. Susanna e Niko, al contrario, avranno paura di ripercussioni per lo stato d'ansia di Adele in aula.

Intanto Roberto bersaglierà di domande Filippo e Serena una volta ritornati delle vacanze. Per finire Tiziano fraintenderà il rapporto d'amicizia tra Michele e Cerruti, che al contrario sarà totalmente preso sentimentalmente dall'uomo iberico.