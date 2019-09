Finora vantava di non aver mai letto un libro in vita sua. D'ora in poi, potrà vantare di non averlo neanche mai scritto ma, grazie a un'efficace 'ghost writer' che l'ha scritto al posto suo, d'essere in vetta a tutte le classifiche dei libri. Da influencer capace di attrarre oltre 4 milioni di follower, a scrittrice famosa, il passo è stato brevissimo per la 23 enne Giulia De Lellis. Tutto 'merito' dei tradimenti del suo ex, Andrea Damante, romanzati a dovere.

Risultato: la sua 'fatica' letteraria, 'Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”, uscita solo lo scorso 17 settembre, è campione di vendite con oltre 54 mila copie acquistate e ha sbaragliato la concorrenza degli scrittori veri.

I tradimenti di Giulia De Lellis in cima alle classifiche

E' stato un successo annunciato fin dalle prevendite. Il volume dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è primo nelle vendite in tutte le librerie italiane.

Lo dicono i dati dell’ultima graduatoria della settimana dal 16 al 22 settembre, fornita da iBuk che raccoglie un campione di 1800 librerie diffuse su tutto il territorio nazionale e aderenti al circuito Arianna. Lo confermano le analisi fatte da Gfk, società che fa ricerche di mercato e che ha divulgato numeri da record: il libro di di Giulia De Lellis ha venduto 53.674 copie in soli 10 giorni ed è il più venduto al lancio in Italia negli ultimi due anni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Amici Di Maria

E' primo nelle mega librerie virtuali Amazon e Ibs. Ha superato nelle classifiche il cantautore di lungo corso, nonché scrittore, Francesco Guccini in libreria con il romanzo 'Tralummescuro, Ballata per un paese al tramonto' che racconta un mondo contadino scomparso. Ha sorpassato persino l'immarcescibile re del brivido Stephen King con il suo ultimo thriller psicologico e soprannaturale 'L'Instituto' che racconta di bambini alle prese con le forze del male.

Partita persa per scrittori di chiara fama e di certa professionalità: piaccia o no, a dispetto dell'indignazione di alcuni, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex gieffina, è un fenomeno letterario.

Merito di un'operazione di 'digital marketing' perfettamente riuscita. Giulia a 23 anni, oggi fidanzata con il motociclista Andrea Iannone, per intenderci l'ex di Belen Rodriguez, ha affidato la scrittura dei tradimenti del suo antico amore, il dj Andrea Damante, conosciuto quando era tronista a Uomini e Donne e con il quale è stata fidanzata due anni, a una professionista, l'autrice e blogger Stella Pulpo.

Il libro, meno di 150 pagine intervallate da disegni e suddivise in 23 capitoli che lo rendono accessibile a tutti, pubblicato da Mondadori Electa, è rivolto principalmente ai follower che già conoscono tanti aspetti della vita della influencer di Ostia.

Secondo gli esperti, le ragioni di un successo annunciato stanno nel fatto che il volume in fondo è una Stories, solo un po' più lunga e articolata rispetto a quelle che ogni giorni Giulia propone sul suo account Instagram.

Nei 23 capitoli si snoda il dramma romanzato: la scoperta dei tradimenti che l'hanno fatta stare davvero male fino a debilitarsi e a perdere alcuni chili, poi la lenta risalita e la riconquista di sé. ""Ho deciso di condividere questa esperienza con voi, al pari di come condivido le mie intolleranze alimentari o i miei prodotti beauty del cuore", ha scritto De Lellis nella postfazione.

Il successo e la reazione dell'influencer

Fino a tre anni fa, era una perfetta sconosciuta. Oggi è una fashion influencer e modella che spopola sul web grazie ai suoi tutorial di trucco e bellezza, al look inconfondibile caratterizzato da labbra carnose, unghie smaltate, tatuaggi. Di fronte a questo successo inaspettato, Giulia De Lellis, definita da molti osservatori la versione bruna e genuina di Chiara Ferragni, mostra meraviglia.

Di fatto, in così poco tempo dall'uscita del libro, è già stata nei più famosi salotti televisivi per promuoverlo: ospite di Silvia Toffanin a 'Verissimo', e di Mara Venier a Domenica In. Si dice stupita ma anche affaticata, e via Instagram, naturalmente, fa sapere che staccherà un po' la spina con il suo attuale fidanzato Andrea Iannone concedendosi una lunga vacanza. Ma ha anche annunciato che al libro seguirà un disco.

Intanto il suo ex, a Verissimo ha parlato della loro passata relazione dicendo che l'ultima fase della storia era contraddistinta da continui litigi. "Sono andata a Los Angeles, forse ho sbagliato perché non dovevo andare in quel momento lì dall'altra parte del mondo, ma lei non sapeva dei tradimenti". Invece lui è stato informato da lei del libro che lo riguardava. "Prima di fare il grande passo, lo avevo messo al corrente. Sono molto corretta", ha detto De Lellis. Tra sussurri, grida ed esplicite condanne del libro, c'è anche chi ironicamente ha sottolineato che le corna, in fin dei conti, hanno portato molta fortuna all'influencer di Ostia.