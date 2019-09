Nuove anticipazioni di Beautiful in vista dalle puntate americane che andranno in onda da lunedì 23 a venerdì 27 settembre. In tale periodo, le condizioni di salute di Katie continueranno a destare grande preoccupazione, dopo il collasso di cui resterà vittima in presenza di Bill. Mentre quest'ultimo sarà disperato all'idea che la moglie non ce la possa fare, il dottor Armstrong informerà il magnate e le sorelle Logan delle ragioni che hanno portato al malessere e le notizie non saranno affatto buone.

Novità in vista anche per quanto riguarda l'interesse di Shauna per Ridge, che continuerà a crescere, anche se lo stilista farà pace con la moglie. Brooke, nel frattempo, continuerà a essere convinta che Thomas debba restare lontano da Douglas e non sarà affatto felice nel trovare il figliastro in compagnia del bambino.

Anticipazioni Beautiful: Bill professa il suo amore per Katie

Katie sarà in coma in ospedale dopo il malore di cui è rimasta vittima perdendo i sensi.

Le anticipazioni americane di Beautiful della prossima settimana, confermano che Bill sarà distrutto davanti all'ennesimo problema di salute della compagna e, al suo capezzale, le confesserà tutto il suo amore. Il team di medici, sollecitato dai familiari Forrester, Logan e Spencer, valuterà la situazione della madre di Will e avrà una diagnosi estremamente negativa. Il dottor Armstrong, infatti, rivelerà che si tratterà di una crisi che necessiterà di un trapianto di rene.

Nel frattempo Wyatt dovrà fare i conti con i sentimenti che proverà allo stesso tempo sia per Sally che per Flo. Deluso da quest'ultima, giungerà a una decisione sorprendente, chiedendo alla Spectra di sposarlo. Quinn non sarà affatto felice per tale novità e proverà a convincere il figlio a cambiare idea.

Puntate americane Beautiful: Brooke trova Thomas con Douglas

Succose anticipazioni giungono dalle puntate americane di Beautiful in onda dal 23 al 27 settembre, durante le quali Thomas incontrerà Douglas per la prima volta dopo la scoperta della vera identità di Phoebe / Beth (e la conseguente caduta dalla scogliera).

Ridge sorprenderà il figlio in compagnia del bambino, ma nasconderà tale scoperta per evitare nuovi litigi con Brooke. Poco dopo, però, anche la Logan farà lo stesso incontro e non riuscirà a nascondere la sua ira, dicendo al figliastro di stare lontano dal bambino. Tale differenti vedute continueranno a essere oggetto di discussione tra i coniugi Forrester, come lo stesso Ridge rivelerà all'amica Shauna. La donna sarà sempre più interessata allo stilista, come lei stessa confesserà a Flo, la quale a sua volta non potrà fare a meno di pensare a possibili ripercussioni che questa amicizia potrà avere in famiglia.