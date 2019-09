Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera più longeva della televisione italiana, "Beautiful", meglio nota in patria, ovvero negli Stati Uniti, con il titolo di "The bold and the beautiful". Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 22 al 28 settembre, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13.40. Negli episodi di Beautiful della prossima settimana, Liam ed Hope scopriranno il sesso del loro bambino, Pam e Quinn litigheranno e Bill finirà in coma dopo aver avuto una violenta lite con Ridge Forrester.

Ridge e Bill litigano animatamente

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Ridge si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che Bill ha baciato Brooke. Accecato dall'ira e dalla gelosia, l'uomo deciderà di recarsi dallo Spencer per chiedergli spiegazioni. Giunto lì, Ridge aggredirà verbalmente Bill che approfitterà della situazione per rivangare il passato e offendere il suo rivale. A quel punto, il confronto fra i due si trasformerà in una vera e propria rissa, al termine della quale, ad avere la peggio, sarà Bill.

Nella colluttazione, infatti, il magnate cadrà dal balcone di casa sua, precipitando per diversi metri di altezza prima di cadere al suolo. Dopo aver visto Bill cadere dal balcone, Ridge si spaventerà e chiamerà immediatamente i soccorsi, che arriveranno poco dopo. Condotto d'urgenza in ospedale, Bill entrerà in coma. Nel frattempo, Liam e Hope si recheranno ad un visita di controllo e scopriranno che il bambino che aspettano, in realtà, è una bambina.

La rabbia di Brooke

Ignare di ciò che è successo fra Bill e Ridge, Katie e Brooke faranno congetture su come risolvere la situazione nel migliore dei modi. Poco dopo, però, le Logan verranno informate di ciò che è accaduto a casa di Bill e si precipiteranno in ospedale. Arrivata lì, Brooke chiederà spiegazioni a Ridge, finendo per litigare pesantemente con lui. Nel frattempo, giungeranno in ospedale anche i figli di Bill, Wyatt e Liam che accuseranno Ridge per ciò che è successo al loro padre.

A peggiorare la situazione ci penserà anche il detective Sanchez, che giungerà in ospedale per scoprire se la caduta di Bill è stata accidentale o provocata.

Approfittando dell'incoscienza del padre, Wyatt e Liam si confideranno a turno con lui per riuscire a superare la paura di poterlo perdere da un momento all'altro. Alla Forrester Creations, Charlie cercherà invano di far dimenticare a Pam le offese di Quinn Fuller.

Poco dopo, la Douglas si recherà a casa Forrester e finirà per discutere nuovamente con Quinn, questa volta, però, a causa del ritratto di Stephanie.