Continua l'appuntamento con l'appassionante telenovela Il Segreto, amatissima dal pubblico di Canale 5. Dalla settimana entrante, lunedì 9 settembre, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap iberica, nella quale si preannunciano molteplici colpi di scena per alcuni personaggi. Nei dettagli assisteremo al ricatto che Antolina Ramos farà ad Alvaro Fernandez mentre Elsa Laguna soccorrerà Isaac Guerrero.

Il Segreto, le trame della settimana dal 9 al 14 settembre

Gli spoiler sulle prossime puntate de Il Segreto in onda fino a sabato 14 svelano che che Antolina si accorgerà che Alvaro è un ottimo corteggiatore, tant'è che lo convincerà a sedurre Elsa. Per questa ragione, inizierà a minacciare il dottore per indurlo a diventare il marito della Laguna e condurre la sua nemica il più lontana possibile da Puente Viejo.

Alla Villa, Maria domanderà a Roberto di rientrare insieme a Cuba. Un invito che verrà recepito con felicità dal Sanchez. Saul, al contrario, farà a pugni con Pedro, consanguineo dei Molero davanti alla locanda. Fortunatamente Severo e Carmelo riusciranno a dividere i due e a riportare la calma prima che la situazione tra l'Ortega e il Molero peggiori ulteriormente. La Ramos suggerirà ad Alvaro alcune tecniche più seduttive per fare la corte alla Laguna e mirare dritto al suo cuore.

Elsa medica Isaac

La Castaneda e Roberto, al contrario, faranno credere a tutti i loro vicini di aver intenzione di rimanere in Spagna. Francisca Montenegro si fiderà delle parole di sua figlioccia mentre Fernando Mesia penserà che i due stanno mascondendo qualcosa. Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto inoltre, rivelano che Isaac si ferirà ad un braccio nel bel mezzo di un Lavoro. Elsa al dispensario medicherà la ferita del Guerrero nell'attesa che arrivi Fernandez.

Nel frattempo Saul progetterà di assassinare Pedro se solo Consuelo non lo fermasse in tempo. Alvaro prenderà in considerazione i suggerimenti di Antolina per fare colpo sulla Laguna mente Maria e il cubano confideranno a Francisca di voler acquistare un'abitazione nelle periferie di Puente Viejo, un metodo per imbrogliare la Montenegro.

L'Ortega pronto ad uccidere il minore dei Molero

Stando alle anticipazioni de Il Segreto dal 9 al 14 settembre 2019, Severo Santacruz e Carmelo Leal racconteranno a Pedro Molero che Eustaquio e Lamberto sono scappati nella lontana città del Portogallo per evitare i gravi problemi con la giustizia.

Consuelo sarà molto turbata per lo stato di salute di Julieta, in quanto non riuscirà ancora ad uscire dallo stato di depressione dopo la violenza che ha subita da parte dei familiari Molero. Per finire Francisca sembrerà arrendersi alla presenza del Sanchez alla Casona, suscitando per l'ennesima volta la gelosia furiosa di Fernando Mesia. Come si evolverà la situazione? Non resta che aspettare nuove notizie sugli episodi de Il Segreto.