Rosy Abate 2 tornerà nuovamente su Canale 5 con la terza puntata venerdì 27 settembre, in onda in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. La fiction è andata in onda con due appuntamenti settimanali solo in eccezione del grande debutto. Le anticipazioni del terzo episodio ci annunciano diversi colpi di scena, in particolar modo per il personaggio principale della serie interpretato da Giulia Michelini.

Rosy Abate 2, le anticipazioni sulla terza puntata

Gli spoiler che riguardano la trama della terza puntata di Rosy Abate 2 in onda venerdì sera su Canale 5 rivelano che Rosy continuerà a essere del tutto straziata dopo che suo figlio Leonardo le ha detto di non voler più avere a che fare con lei. Un colpo al cuore per la donna, la quale vorrà stare vicino al figlio in questi momenti così delicati della sua vita.

Rosy, infatti, non riuscirà a darsi pace e non si arrenderà al pensiero di essere stata ripudiata dall'unica persona cara che gli è rimasta al mondo e per il quale ha fatto di tutto cercando di riservagli una vita tranquilla. Come se non bastasse, nel secondo episodio Leonardo ha già fatto la sua scelta, del tutto inaspettata per la madre, decidendo di schierarsi dalla parte di Antonio Costello, il papà della sua fidanzata Nina.

Gli spoiler riguardanti la terza puntata della fiction di Canale 5 svelano che, a questo punto, Leonardo considererà quell'uomo una sorta di padre e si lascerà consigliare completamente da lui. Una scelta che farà ancora più male alla donna, la quale vorrà stare al fianco di suo figlio dopo i moltissimi anni che hanno trascorso l'uno lontano d'altra. Mamma Rosy, a questo punto come risolverà questa questione? Di certo non rimarrà impassibile dinanzi a questa vicenda che la porta a stare lontana dal suo amato Leo.

Antonio sta col fiato sul collo di Rosy

Le anticipazioni di Rosy Abate 2 annunciano che l'amore per Nina diventerà sempre più grande, ma allo stesso tempo vedremo che Leonardo si avvicinerà sempre di più anche all'ambiente camorristico. Per Rosy, dunque, non sarà per niente facile 'togliere dal pericolo' suo figlio da questa strada che ha intrapreso ed evitargli così che possa fare i suoi stessi sbagli.

Nel frattempo Antonio starà alle costole dell'Abate e non le perdonerà il tradimento che gli ha fatto: la donna ha svelato alla polizia tutti i suoi traffici illeciti. Per questo motivo, Costello l’ha condannata a morte.

Vi segnaliamo che è possibile rivedere i vari episodi in replica online attraverso il sito gratuito di Mediaset Play, di cui è possibile scaricare anche un'applicazione per smartphone e tablet.