Il salto temporale di cui si parlava da tempo ha ufficialmente preso il via nelle puntate spagnole de Il Segreto: la scorsa settimana numerosi personaggi di spicco hanno detto addio a Puente Viejo per iniziare una nuova vita altrove, dopo l'incendio che ha colpito il paesino e solo pochi volti non usciranno definitivamente di scena. Tra di essi, gli immancabili Donna Francisca e Raimundo insieme a Matias e Marcela, che continueranno ad essere un punto di riferimento per molti compaesani grazie alla loro locanda.

Ma anche per questa coppia i problemi sono all'orizzonte: a distanza di quattro anni dalla loro decisione di restare, infatti, si scoprirà che Matias è stato arrestato e che in sua assenza Marcela si è avvicinata ad un altro uomo, un personaggio del tutto inedito per i telespettatori italiani.

Il Segreto anticipazioni: Matias in carcere per ammutinamento

La notizia era nell'aria già da qualche settimana, ovvero da quando l'attore Ivan Montes aveva rilasciato qualche anticipazione sulle trame de Il Segreto dopo il salto temporale.

Lo stesso interprete di Matias aveva rivelato che il personaggio finirà in carcere e che al suo ritorno la situazione con Marcela sarà diversa da quanto da lui lasciato. Stando a quanto riportano gli spoiler relativi alle trame delle puntate spagnole dal 16 al 20 settembre, le cose andranno proprio in questo modo dato che la moglie si avvicinerà alla new entry Tomas. Ma quali saranno le ragioni dell'arresto del figlio di Emilia e Alfonso?

A rivelarlo sarà la stessa Marcela, durante la visita di Raimundo che rientrerà a Puente Viejo alla ricerca di Donna Francisca: la Del Molino rivelerà al 'nonno' che Matias ha avuto la grazia dopo alcuni anni trascorsi in carcere per ammutinamento durante una rivolta. Il suo ritorno a casa sarà dunque imminente e il fatto causerà l'inevitabile preoccupazione di Tomas.

Puntate spagnole Il Segreto: Marcela e Tomas sono amanti

Non saranno affatto positive le notizie che Matias sarà destinato ad apprendere al suo ritorno a casa dopo anni trascorsi in carcere.

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole segnalano, infatti, che Marcela in quel periodo si sentirà molto sola e troverà l'appoggio di Tomas De Los Vivos, uno dei nuovi personaggi che entreranno in scena dopo il salto temporale. La coppia, venuta a sapere della grazia data a molti prigionieri, non potrà fare altro che preoccuparsi delle conseguenze che la loro relazione potrà avere in seguito al ritorno a casa di Matias.

Quest'ultimo, però, dopo l'annuncio della liberazione, non darà più notizie di sé. Ma i problemi per la loro famiglia non finiranno qui: Raimundo infatti sarà visibilmente sconvolto a causa della sparizione di Donna Francisca che cercherà alla villa, ora abitata proprio dai Los Vivos.