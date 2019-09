La nuova fiction di Rai 1 intitolata 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' è riuscita a conquistare il pubblico televisivo fin dalla prima puntata, tanto da essere ribattezzata da taluni come il nuovo 'Commissario Montalbano'. Non solo le indagini alle quali vengono associate anche storie di vita privata, ma anche l'immagine di una protagonista forte e ironica, che dedica tutta se stessa al lavoro, permettono alla nuova serie di attestarsi tra i prodotti di maggiore interesse dell'autunno della prima rete Rai.

Archiviate le indagini relative alla morte del giovane Nunzio, Imma tornerà in onda domenica 6 ottobre per la terza delle sei puntate fino ad ora previste. Essa si concentrerà su un nuovo caso, che sembrerà essere portatore di diversi misteri. Verrà, infatti, ritrovato il corpo mummificato di un architetto scomparso ben 15 anni prima e la protagonista, fin da subito, avrà il sospetto che non si tratti di un semplice incidente.

Imma Tataranni - Sostituto procuratore: il ritrovamento di Domenico Grieco

Il terzo episodio di 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' si intitolerà 'I giardini della memoria' e sarà concentrato sul caso del corpo di un uomo, trovato mummificato. Dopo alcune brevi indagini, si scoprirà che il cadavere apparterrà a Domenico Grieco, un noto architetto della zona sparito misteriosamente 15 anni prima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Imma dovrà quindi scavare nel passato dell'uomo per capire se le ragioni della sua morte siano da attribuire ad un incidente, come lasceranno presagire le prime indagini sul caso. Ma se il Procuratore Capo sembrerà prediligere proprio questa pista, la Tataranni apparirà subito di parere contrario e continuerà a cercare altri indizi. Dopo i primi sviluppi investigativi, infatti, si convincerà che il decesso sia avvenuto in seguito ad un omicidio. A questo punto sarà però necessario provare questa nuova versione dei fatti.

La protagonista e Ippazio sempre più vicini

Ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, la nuova fiction di Rai 1 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' si attesta come una giusta miscela di casi irrisolti e di storie di vita privata e sentimentale. Nonostante l'amore per Pietro appaia solido, anche nella terza puntata in onda domenica 6 ottobre Imma dovrà fare i conti con il rapporto speciale che continuerà a legarla ad Ippazio.

La gelosia da lei mostrata e il ruolo avuto nel convincere il collega a procedere con il concorso saranno solo i primi segnali di un'amicizia che in futuro potrebbe trasformarsi in qualcosa di diverso. L'attrazione tra i due, infatti, anche nella prossima puntata non potrà essere facilmente nascosta.