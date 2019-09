È tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island Vip 2, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. Oggi 16 settembre, infatti, fidanzati e tentatori torneranno in onda in prima serata su Canale 5, con sorprendi novità riguardanti il loro percorso. Una nuova coppia sbarcherà in Sardegna per sostituire Ciro Petrone e Federica Caputo dopo la fuga di lui avvenuta la scorsa settimana e la conseguente espulsione.

Al loro posto arriverà il figlio di Pippo Franco con la sua fidanzata ma potrebbe non essere l'unica sostituzione in vista nell'appuntamento odierno. Si fanno insistenti le voci secondo le quali anche un'altra coppia uscirà di scena dopo il falò di confronto anticipato. Spazio anche al percorso di altri protagonisti a partire da Anna Pettinelli, per nulla felice nel vedere i video riguardanti il suo fidanzato. Non se la passerà meglio Simone Bonaccorsi, alle prese un nuovo 'pinettu' che lo deluderà.

Temptation Island Vip del 16 settembre: entrano Gabriele e Silvia

La fuga romantica di Ciro Petrone è costata la sua eliminazione e quella di Federica Caputo nella puntata di Temptation Island Vip 2 della scorsa settimana. La produzione è corsa subito ai ripari, chiamando in causa altri due protagonisti per sostituire la coppia uscente. Le anticipazioni di oggi 16 settembre segnalano che sbarcheranno nel resort di Santa Margherita di Pula Gabriele Pippo e Silvia Tirado: lui, figlio del comico Pippo Franco, è un produttore musicale mentre lei è una modella e influencer con la passione per la musica (in estate è uscito il suo primo singolo).

La loro, però, potrebbe non essere l'unica new entry della serata: il settimanale 'Oggi', infatti, qualche giorno fa ha diffuso l'indiscrezione secondo la quale anche Alex Belli e Delia Duran sono stati chiamati a partecipare a Temptation Island a giochi già iniziati. La coppia, data per certa protagonista in estate, avrebbe trovato un accordo in cambio di un cachet particolarmente elevato.

Spoiler Temptation Island: Anna e Simone in crisi

Le prime anticipazioni di Temptation Island Vip 2 relative a oggi 16 settembre rendono noto che Damiano 'Er Faina' chiederà un falò di confronto anticipato alla sua fidanzata Sharon Macrì.

Non è chiaro se lei accetterà di vederlo, ma alcune immagini relative agli altri fidanzati presenti nel resort mostrano chiaramente l'assenza di Damiano, lasciando presagire all'uscita della coppia. Alex e Delia potrebbero, dunque, arrivare in loro sostituzione. Anna Pettinelli dovrà fare i conti i video di Stefano Macchi in compagnia della single Cecilia Zagarrigo. Quanto visto non piacerà affatto alla fidanzata che non riuscirà a trattenere un pianto disperato.

Non se la passerà meglio Simone Bonaccorsi, alle prese con delle novità che non gli faranno affatto piacere. Delusione in vista anche per Nathaly Caldonazzo, che apprenderà come il suo Andrea Ippoliti si stia legando sempre più alla single Zoe.