L'esordio di Temptation Island Vip 2 è avvenuto lo scorso lunedì con sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, vivendo separate per 21 giorni. A partire dalla seconda puntata, però, il cast potrebbe subire delle interessanti modifiche con l'arrivo di nuovi personaggi. Già è noto l'ingresso di Gabriele e Silvia che prenderanno il posto degli eliminati Ciro e Federica, ma la produzione Fascino avrebbe deciso di chiamare anche un'altra coppia nota al mondo del Gossip: lui sarebbe l'attore Alex Belli e lei la fidanzata Delia Duran, già dati per certi fino a qualche settimana fa anche se poi gli accordi erano improvvisamente saltati.

Alex e Delia sarebbero sbarcati nell'isola delle tentazioni

L'annuncio è stato dato dal settimanale 'Oggi' anche se per il momento non è arrivata la conferma da parte di fonti ufficiali. Alex Belli e Delia Duran potrebbero unirsi al resto del cast di Temptation Island Vip 2 a partire dalla seconda puntata in onda lunedì 16 settembre. Lui, balzato alle cronache per la recitazione nella soap Centovetrine, è anche un volto noto nel reality show avendo partecipato anche all'Isola dei famosi.

Delia Duran è invece una modella e attrice venezuelana, che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere anche qualche mese fa per gli scontri avuti al Grande Fratello 16 con Mila Suarez (a sua volta ex di Belli). Secondo il tabloid, Alex e Delia sarebbero già sbarcati in Sardegna per mettere alla prova il loro amore e unirsi alle altre sei coppie. Tra di esse non ci saranno più Ciro Petrone e Federica Caputo, eliminati la scorsa puntata in seguito alla fuga di lui verso il villaggio delle fidanzate. Al loro posto, invece, saranno già presenti Gabriele Pippo e Silvia Tirado, subentrati in corsa dopo qualche giorno dall'inizio delle riprese.

Il cachet di Alex e Delia sarebbe cospicuo

Stando a quanto riportato in esclusiva da 'Oggi', Temptation Island Vip 2 avrebbe aperto le porte per una settima coppia, chiamata a portare un po' di brio nei villaggi delle fidanzate e fidanzati. In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul caso già a partire dalla puntata del 16 settembre, il tabloid ha riportato un altro scoop relativo alla partecipazione di Alex Belli e Delia Duran. I due, che in un primo momento erano dati per certi protagonisti del docu-reality, avrebbero accettato di sbarcare nel resort di Santa Margherita di Pula solamente in cambio di cachet abbastanza cospicuo di cui però non è stato reso noto l'ammontare.

Al loro posto sarebbe stata valutata anche la partecipazione di Corinne Clery e Angelo Costabile, anche se poi la produzione avrebbe preferito proprio l'attore e la sua fidanzata.