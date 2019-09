La nuova settimana si apre all'insegna delle buone notizie per i telespettatori di Un posto al sole. Oggi 16 settembre, infatti, la soap partenopea durerà il doppio per recuperare la cancellazione avvenuta venerdì scorso in occasione della partita della Nazionale di pallavolo. Le trame non subiranno alcun tipo di rallentamento rispetto a quanto previsto, giungendo velocemente al ritorno di Filippo dal viaggio di lavoro insieme al padre.

Per lui arriverà il momento di affrontare i problemi con Serena, che apparirà più disposta al dialogo rispetto a qualche giorno prima. Ma tra loro la crisi è ancora ben lontana dall'essere superata. Le anticipazioni di oggi non potranno dimenticare le sorti della piccola Mia, che potrà riabbracciare la sorella dopo la fuga.

Anticipazioni Un posto al sole: Mia accolta dall'affetto di tutti

La puntata odierna di Un posto al sole comincerà in anticipo rispetto alle abitudini quotidiane.

Essa esordirà alle ore 20:20 su Rai 3, proseguendo poi fino alle ore 21:15 circa. Verrà così mandato in onda anche l'episodio dello scorso venerdì 13 settembre, cancellato per lasciare spazio allo sport. Le anticipazioni rivelano che Mia verrà ritrovata sana e salva dopo la fuga, avvenuta a causa dei problemi familiari: non solo la sparizione della madre, ma anche la scoperta dell'operazione alla quale si è sottoposto il padre.

La bambina potrà riabbracciare Alex, seriamente preoccupata per lei, e verrà accolta dall'affetto di tutti gli altri abitanti della Terrazza. Tra le due sorelle sembrerà tornare il sereno, mentre Vittorio verrà simpaticamente preso in giro da Patrizio per le recenti novità sulla sua vita.

Trame Un posto al sole: Serena tenta di chiarire con Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata del 16 settembre segnalano anche il ritorno di Filippo, dopo il breve viaggio di lavoro insieme al padre.

Sartori troverà Serena disposta a chiarire la situazione, provando a superare la crisi attraverso il dialogo. Ma le incomprensioni per loro potrebbero essere difficili da dimenticare, dato che il figlio di Roberto sembrerà poco disposto a cancellare il tradimento della moglie dalla sua mente. A Napoli si rivedranno anche Guido, Mariella e il piccolo Lorenzo al rientro dalle vacanze estive. La ricerca del nuovo equilibrio sarà più complicata del previsto sia per Vittorio che per Cerruti, di nuovo solo in casa dopo il trasferimento della collega.

Le novità del giorno riguarderanno anche una divertente discussione tra Raffaele e Renato: il marito di Ornella crederà che la gentilezza dell'amico sia dettata da un secondo fine e lo metterà in guardia sulle sue reali intenzioni.