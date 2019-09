Le anticipazioni di Un Posto al Sole che riguardano la prossima settimana ci rivelano che ci saranno davvero moltissimi colpi di scena. Stando alle news le puntate di UPAS dal 9 al 13 settembre 2019 saranno principalmente incentrate su Vittorio, che verrà messo di fronte a delle scelte da Anita. Inoltre gli spoiler per le prossime puntate ci fanno notare che Elena tornerà a Napoli e rientrerà nella soap dopo un lungo periodo di assenza insieme ad Alice.

Un posto al sole, anticipazioni fino al 13 settembre: Vittorio di fronte ad una scelta

Stando alle anticipazioni che riguardano le puntate della prossima settimana dal 9 al 13 settembre, Vittorio dovrà fare delle scelte davvero molto delicate. Le scelte che farà potrebbero metterlo in guai molto seri. Stando alle news il giovane, tramite Patrizio, scoprirà che Anita è pronta a dire tutta la verità ad Alex.

Vittorio si renderà conto del pericolo e quindi si recherà subito al Caffè Vulcano per tenere la situazione sotto controllo e cercare di fermare Anita prima che possa dare informazioni compromettenti ad Alex. Nello stesso tempo, vedremo Marina essere davvero molto entusiasta per il fatto che la figlia e la nipotina stanno tornando a Napoli, ma il suo entusiasmo presto si placherà in quanto ci sarà una notizia davvero molto triste.

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana Elena, non appena tornata a Napoli comunicherà alla mamma di volersi trasferire definitivamente a Londra insieme alla piccola Alice, notizia che spezzerà davvero il cuore di Marina. Ovviamente i fan della soap UPAS saranno curiosi di vedere la reazione che avrà il papà della piccola Alice

Spoiler UPAS, Filippo e Serena si rimettono insieme

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole dal 9 al 13 settembre 2019, inoltre, Raffaele e Ornella continueranno a prendersi cura di Diego.

Il ragazzo, come tutti saprete, è in un momento non facile della sua vita. Diego, visto il suo momento di vita delicato, è in cerca di un lavoro disperatamente e potrebbe dargli una mano Renato. Le indiscrezioni di UPAS per la prossima settimana ci rivelano che Filippo e Serena saranno protagonisti. Filippo tornerà a casa dopo aver fatto un lunghissimo viaggio di lavoro e verrà sedotto da Serena che gli farà dimenticare tutti i momenti di tensione degli ultimi giorni.

Nel frattempo vedremo anche Alex alla disperata ricerca della sua sorellina, ma senza avere troppo successo. Anita non riuscirà a rivelare ad Alex le informazioni che potrebbero compromettere Vittorio. Marina inizierà a rassegnarsi al fatto che la figlia e la nipotina lasceranno per sempre Napoli.