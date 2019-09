Grandi novità attendono i telespettatori di Una vita nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 28 settembre. In tale periodo, infatti, avverrà un salto temporale di qualche mese che segnerà ufficialmente l'inizio della nuova stagione, incentrata sulle vicende di Lucia Alvarado e Padre Telmo. La cugina 'acquisita' di Celia vedrà qualcosa di sconvolgente pochi attimi prima dell'esplosione che distruggerà la Galleria Alday e che le farà aprire gli occhi sulle sue origini.

Tale tragedia, avvenuta a causa di un attentato anarchico, causerà gravi problemi economici per il fratello di Diego, che non potrà ristrutturare lo stabile e si troverà costretto a valutare la vendita delle sue proprietà. Se Lucia sarà salvata da morte certa dall'intervento di Padre Telmo, la situazione sarà ben più grave per Liberto che perderà sangue da un orecchio.

Una Vita anticipazioni: Silvia uccide Blasco e se ne va

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana si aprono con la conferma della partenza di Diego e Blanca che, dopo avere riabbracciato Moises, si trasferiranno a Huelva, dove potranno essere felici lontano dai problemi.

Samuel fingerà che il suo ferimento sia avvenuto per una rapina, motivo per cui non ci sarà nessuna indagine ai danni della Dicenta. Silvia sarà pronta a tutto per vendicare la morte di Arturo e rivolgerà la sua rabbia contro Blasco e dopo avere ucciso il malvivente anche lei lascerà la città. Passeranno alcuni mesi e Samuel si appresterà ad inaugurare la Galleria Alday, che potrà aprire grazie all'aiuto di Lucia: tutti gli abitanti di Acacias 38 parteciperanno all'evento mondano a partire da Trini, che faticherà ad indossare l'abito nuovo, dimostrando di essere ingrassata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel giorno della festa, Lucia noterà che in un quadro la Marchesa di Valdez stringe la croce che oggi appartiene alla ragazza. In passato le era stato detto che tale gioiello era di proprietà dalla madre, motivo per cui Lucia giungerà ad un rapido collegamento sulle sue origini.

Trame Una Vita: Padre Telmo salva Lucia

Proprio nel momento in cui l'inaugurazione entrerà nel vivo, una terribile esplosione distruggerà la Galleria Alday.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Lucia sarà salvata in extremis da Padre Telmo e solo in seguito scoprirà che si tratterà del nuovo sacerdote del quartiere. La tragedia sarà causata da un attentato anarchico che manderà Samuel sul lastrico: l'edificio sul quale l'Alday ha riposto le sue speranze e i suoi averi non potrà essere ristrutturato e dovrà essere demolito. Il fratello di Diego penserà ad una soluzione alternativa, vendendo altre sue proprietà, anche se Ramon gli sconsiglierà tale idea.

Liberto resterà ferito dall'esplosione e le sue condizioni desteranno grande preoccupazione quando un orecchio comincerà a sanguinare. Il dottor Higinio Baeza comunicherà a Rosina che non ci sarà tempo da perdere perché il marito dovrà essere operato a causa del liquido presente nella zona cerebrale.