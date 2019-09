Continua la programmazione settimanale di Una vita, in onda sette giorni su sette nelle reti Mediaset. Oggi 28 settembre non ci sarà l'appuntamento serale ma risulta confermata la puntata pomeridiana su Canale 5, che inizierà alle ore 14:05 circa (appena dopo Beautiful) e proseguirà fino alle ore 15:15 (quando lascerà spazio a Il Segreto). Le trame odierne saranno ampiamente dedicate alle conseguenze dell'esplosione che ha distrutto la galleria Alday: se Trini potrà tornare a casa dall'ospedale, le condizioni di Liberto continueranno a destare grande preoccupazione rendendo necessario un nuovo ricovero.

Lucia, invece, sarà ancora sconvolta dopo avere visto la croce nel ritratto della Marchesa di Valmez. Per tale motivo, andrà a confessarsi e scoprirà che è stato proprio Padre Telmo a salvarla da morte certa.

Una Vita anticipazioni: grande preoccupazione per le sorti di Liberto

Secondo quando rivelano le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata di oggi 28 settembre, Trini verrà dimessa dall'ospedale ma a casa si sentirà di nuovo male a causa di un mancamento.

Sarà Fabiana a soccorrerla e ad accompagnarla a letto. Al contrario della vicina, Liberto tornerà in clinica a causa di un inatteso peggioramento. Prima di perdere i sensi, l'uomo parlerà di una misteriosa pietra preziosa. Ramon, Felipe e Samuel saranno in pensiero per le sorti dell'amico e chiederanno ai medici di dare delle risposte a Rosina. Le notizie purtroppo non saranno affatto buone: il paziente avrà un edema cerebrale e dovrà essere operato il prima possibile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo, l'Alday avrà anche altro a cui pensare, dopo l'esplosione che ne ha dilapidato gli averi. Il suo proposito sarà di proseguire fin da subito l'attività imprenditoriale nonostante la recente battuta d'arresto.

Trame Una Vita del 28 settembre: Lucia si confessa da Padre Telmo

Nella puntata odierna di Una Vita non potrà mancare lo spazio dedicato a Lucia, protagonista della nuova stagione della telenovela spagnola.

Dopo avere visto il ritratto della Marchesa di Valmez mentre stringe una croce tra le mani, la Alvarado parlerà in confessionale con Padre Telmo. Sarà a lui che rivelerà come la croce che lei porta sembri la stessa raffigurata nel quadro ora andato distrutto. In passato, il suo padrino le aveva detto che tale oggetto era appartenuto alla madre defunta. Ci sarà dunque qualche collegamento tra la Marchesa e le origini di Lucia?

Il tale circostanza, il sacerdote confesserà di essere stato proprio lui a salvare Lucia prima della terribile esplosione che ha distrutto la galleria Alday. La donna resterà comprensibilmente stupita per tale notizia.