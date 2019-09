La dichiarazione di guerra di Thomas Forrester a Brooke Logan è stata fatta nella puntata americana di Beautiful trasmessa ieri 27 settembre. In essa, la moglie di Ridge e il suo figliastro sono stati protagonisti di uno scontro epico, durante il quale lei ha chiamato in causa i recenti intrighi ai danni di Hope mentre lui ha risposto per le rime: nella sua mente sono ancora ben vive le sofferenze del passato, quando Brooke ha allontanato Ridge dai suoi figli.

Le parole del rampollo Forrester hanno innervosito la Logan a tal punto da spingerla a schiaffeggiarlo, mentre lui è rimasto fermo nella sua precedente presa di posizione: userà ogni mezzo in suo potere per allontanare la famiglia Logan dai Forrester! E l'occasione gli verrà data molto presto, dato che l'amico Vinny entrerà in possesso della notizia riguardante la notte trascorsa da Ridge e Shauna sopra il Bikini Bar.

Beautiful trame americane: Brooke tira un ceffone a Thomas

Se le puntate italiane di Beautiful non stanno attraversando una fase particolarmente avvincente, ben diversamente vanno le cose nelle trame americane, in gran parte caratterizzate dalle conseguenze della finta morte di Beth/Phoebe. Brooke ha continuato a ritenere Thomas colpevole per le sofferenze subite da Hope e a pensare che il figliastro rappresenti un pericolo per la famiglia, a partire dal piccolo Douglas.

Proprio questo punto di vista è stato oggetto di una furiosa lite andata in onda ieri 27 settembre negli Stati Uniti. In essa, la Logan ha trovato in casa Thomas (che in precedenza aveva avuto una discussione molto emozionante con il padre) e gli ha chiesto di andarsene immediatamente. Lui ha risposto per le rime ricordando alla matrigna di avere la custodia legale di Douglas e rinfacciandole i suoi trascorsi. Le sue parole hanno scatenato una forte reazione in Brooke che ha lanciato un sonoro ceffone al figliastro.

Beautiful anticipazioni: Thomas dichiara guerra alla famiglia Logan

Le parole di Thomas nella recente puntate americana di Beautiful hanno ripercorso il passato di Brooke, dicendole che da tempo gode di tutti i vantaggi della famiglia Forrester. Le ha ricordato che in passato l'ha vista distruggere la vita della madre, allontanando anche lui e Steffy da Ridge. A suo dire, questo desiderio di avere il marito tutto per sé continua ad apparire sistematicamente ma le cose saranno destinate a cambiare molto presto: ha quindi dichiarato guerra alla matrigna, ricordandole che comunque lui e la sorella hanno lo stesso sangue dello stilista.

Il ruolo delle Logan, a suo dire, è destinato a finire! Dopo tali parole, Brooke ha cacciato di casa Thomas che è subito stato raggiunto da una telefonata dall'amico Vinny. Quest'ultimo gli ha raccontato di avere scoperto che Ridge ha trascorso la notte con Shauna, occasione perfetta per distruggere il matrimonio dei coniugi Forrester.