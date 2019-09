Buone notizie in vista per i telespettatori di Una vita che oggi, 10 settembre, potranno seguire diverse puntate della loro telenovela preferita. La prima andrà in onda - come da abitudine - a partire dalle ore 14:10 su Canale 5, al termine di Beautiful. Il secondo appuntamento invece sarà su Rete 4 dalle ore 21:30 circa alle ore 23:30, andandosi così ad aggiungere a quello del sabato sera che al momento risulta confermato.

Ma le novità positive non finiscono qui: dal prossimo weekend (14-15 settembre) Una Vita tornerà ad occupare anche la fascia pomeridiana del sabato e della domenica com'era già accaduto la scorsa stagione (stessa collocazione anche per Beautiful e Il Segreto).

Per quanto concerne, invece, le anticipazioni della puntata serale odierna, queste riportano che le vicende ruoteranno innanzitutto intorno alle condizioni di salute di Moises, che sembreranno peggiorare di giorno in giorno. Nel frattempo, il senso di colpa del dottor Guillen aumenterà, infatti il medico manifesterà l'intenzione di rinunciare alle cure del piccolo.

Una Vita anticipazioni: il dottore lascia le cure di Moises

Gli spoiler dell'appuntamento serale di Una Vita di oggi, 10 settembre, segnalano che Moises continuerà a peggiorare, mentre Diego e Blanca cercheranno di trovare le prove che attestino un legame tra il medico e Samuel. Sarà Riera a suggerire loro una nuova pista dopo aver scoperto che Guillen traffica oppiacei sul mercato nero. L'investigatore ritiene che Samuel possa aver scoperto questo segreto, ricattando al contempo il dottore affinché provocasse la febbre al bambino.

Diego e Blanca saranno così in preda a dubbi e sospetti quando, tutto ad un tratto, sarà proprio Guillen a correre ai ripari per mettere a tacere i suoi sensi di colpa. Tormentato dal rimorso, infatti, annuncerà che affiderà ad un collega le cure di Moises. Questa decisione non farà piacere a Samuel, il quale affronterà il medico da solo per strada. I due saranno protagonisti di un duro litigio durante il quale il giovane Alday estrarrà un revolver dalla propria tasca.

Trama serale Una Vita: Arturo comincia a vedere delle luci

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata di stasera su Rete 4, Fabiana accetterà la nuova relazione di Carmen ma avvertirà Riera, dicendogli che dovrà stare attento a non far soffrire la domestica. Lucia, preoccupata per la salute della servitù, deciderà di usare la sua rendita mensile per pagare di tasca propria le riparazioni delle finestre in soffitta.

Antoñito non riuscirà a presentare in tempo la sua invenzione, ma Lolita interverrà, facendo in modo che la giura conceda uno strappo alla regola. Alla fine il figlio di Ramon vincerà il concorso. Felipe informerà Silvia della possibilità che Blasco, dopo avere assunto un ottimo avvocato, venga rilasciato. La donna sarà comprensibilmente molto preoccupata, ma fingerà che tutto vada per il meglio in presenza di Arturo.

E finalmente ci sarà spazio anche per qualche buona notizia per il Colonnello che comincerà ad intravedere delle luci, lasciando pensare ad una possibile guarigione. Il giorno delle nozze sarà ormai vicino e Silvia scriverà ad Elvira, invitandola a partecipare alla cerimonia.