La registrazione del Trono Classico di Uomini e donne, che si è tenuta il 17 settembre, ha offerto numerosi scontri in studio, coinvolgendo tronisti, opinionisti e persino gli ospiti. Oltre al diverbio trash tra Tina Cipollari e Damiano Coccia 'Er Faina' (ospite insieme alla fidanzata Sharon Macrì), si è parlato ampiamente dell'indecisione della corteggiatrice Veronica che ancora continua ad apparire indecisa tra Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Ma se il rapporto con Alessandro appare procedere per il verso giusto, ben diversamente stanno andando le cose con Raselli.

I due, infatti, si sono resi protagonisti di un forte diverbio, lanciandosi accuse reciproche che hanno trovato il coinvolgimento anche degli altri corteggiatori presenti in studio.

Uomini e donne: Veronica definisce Giulio 'arrogante'

Le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal 'Vicolo delle News' in merito all'ultima registrazione del Trono Classico si concentrano sull'incontro tra Giulio e Veronica avvenuto al termine del precedente appuntamento.

Raselli l'ha rimproverata per non essersi ancora dichiarata a favore dell'uno o dell'altro tronista. Veronica ha reagito per le rime, dimostrando di essere particolarmente infastidita, e ritenendo arrogante l'ex single di Temptation Island. La discussione è proseguita con accuse reciproche e si è spostata anche in studio. Qui le motivazioni sono state sempre le stesse: Giulio le ha chiesto di scegliere con chi intende proseguire il percorso a Uomini e donne, dato che lei aveva già dichiarato di essere pronta a fare un nome.

Ma lei ha preso ancora tempo, precisando di trovarsi bene con entrambi. Parole che non hanno affatto trovato l'approvazione di Giulio, secondo il quale si è visto che tra loro non c'è grande affinità.

Veronica accusata di essere 'falsa'

Secondo quanto riportano le anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne, l'esterna tra Veronica e Alessandro è andata molto bene: seduti al parco, i due ragazzi sono apparsi molto affiatati e hanno parlato a lungo, scambiandosi anche diversi abbracci.

Quanto visto, ha scatenato l'inevitabile reazione di Giulio che ha notato la differenza del comportamento con lui e il collega. Ha quindi definito la corteggiatrice una persona 'falsa', che continua a giocare tenendo aperte due situazioni: Lei ha negato, precisando di non essere ancora pronta a schierarsi dall'una o dall'altra parte. La discussione ha visto il coinvolgimento di altre corteggiatrici di Raselli, che hanno attaccato duramente la collega e le hanno fatto notare di non avere neppure preso in considerazione l'esterna con Alessandro durante la discussione.