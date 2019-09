Dopo essersi aggiudicato il montepremi della terza edizione consecutiva del Grande Fratello Vip, ora rimasto orfano della conduzione di Ilary Blasi, Walter Nudo è tornato al centro del gossip, a seguito della divulgazione di alcune indiscrezioni che lo vedrebbero sentimentalmente legato ad una nuova fiamma. L'ultimo gossip, lanciato da Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, vedrebbe Walter legato ad una donna a partire dall'inizio dell'estate 2019.

Il pettegolezzo in questione giunge dopo il battibecco avuto a Live: non è la d'Urso tra Nudo e l'ex isolana Francesca Cipriani. Quest'ultima nel salottino di Barbara D'Urso aveva dato del "finto etero all'ex gieffino", dichiarando di essere a conoscenza di una presunta storia d'amore omosessuale tra Walter e un altro uomo. Ma le ultime indiscrezioni riportate da Chi sconfesserebbero quanto è stato recentemente divulgato in tv dall'ex volto de L'Isola dei Famosi, Cipriani.

Walter Nudo avrebbe una nuova storia etero con Roberta

Secondo quanto è stato riportato nel nuovo numero di Chi magazine, il noto rotocalco di gossip diretto da Alfonso Signorini, Walter Nudo è stato paparazzato recentemente mentre era insieme alla sua presunta nuova fiamma, una donna di nome Roberta. Quest'ultima viene presentata tra le pagine di Chi come la nuova fidanzata del vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip, dopo che lo stesso attore italo canadese al Grande Fratello è diventato protagonista di momenti di commozione, che lo vedevano fortemente legato al ricordo della moglie Céline Mambour, la stilista francese con cui Nudo ha vissuto una crisi d'amore.

I due ex a quanto pare non sono riusciti a ricucire i loro rapporti e sempre secondo Chi magazine Walter Nudo e la sua presunta attuale ragazza si starebbero frequentando sin dall'inizio dell'estate 2019. I due avrebbero scelto la Sicilia come meta delle loro vacanze, al fine di non essere accerchiati dagli obiettivi indiscreti dei paparazzi, sempre pronti ad accaparrarsi i migliori scatti nelle mete turistiche più ambite dai "very important people", come le spiagge di Miami e l'isola di Ibiza.

L'ultimo gossip lanciato da Chi magazine sul conto dell'ex gieffino del Gf Vip 3 giunge ai fedeli fan dell'attore italo-canadese dopo l'acceso confronto, che aveva di recente visto protagonisti Nudo e Francesca Cipriani a Live: non è la d'Urso, dove l'ex isolana aveva dato del finto-etero all'attore. “Non è una donna. È un ragazzo e so chi è -aveva confidato a Barbara d'Urso e ai telespettatori di Canale 5 Francesca Cipriani, su Walter e il suo presunto flirt gay- è la persona con la quale passi tutte le tue giornate.

Hanno passato San Valentino in una suite stupenda. Lo so perché Walter e io abbiamo degli amici in comune”.