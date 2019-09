Tina Cipollari non ha mai negato di essere una donna in carne, molto formosa e anche con qualche chilo di troppo. Ha sempre confessato di essere una buongustaia e spesso dietro le quinte di Uomini e donne è stata beccata mentre era intenta a fare un sostanzioso spuntino. In molti, nel corso degli anni e delle puntate le hanno fatto apprezzamenti e complimenti sul suo aspetto fisico e sulle sue morbide forme.

Quest'anno, durante la prima puntata del trono over prima dell'ingresso di Gemma e dell'inizio dei soliti e consueti battibecchi, la conduttrice Maria De Filippi le ha fatto notare che nel parterre maschile c'erano persone nuove. Uno di loro, ha preso la parola e dopo la presentazione di rito si è rivolto a Tina dicendo che è una donna molto formosa e in carne. La Cipollari ha detto però che non vuole più sentire sempre queste stesse frasi e che il proposito di quest'anno è di diventare magrissima.

Arriverò a Natale magra come uno stecchino aveva affermato durante la prima puntata. Maria De Filippi, ha preso la palla al balzo e ha deciso di aiutarla a raggiungere questo obiettivo. Vediamo in che modo.

Tina Cipollari: "Così perderò venticinque chili"

Maria De Filippi ha preso sul serio le parole di Tina sul fatto di voler perdere i chili di troppo, a tal punto che la puntata scorsa ha fatto entrare in studio una nutrizionista che la seguirà nelle prossime settimane.

Tina Cipollari si è pesata in studio davanti a tutti e poi ha anche rivelato quali sono le sue abitudini alimentari. L'opinionista ha ammesso di fare una colazione molto ricca con ciambelle e cornetti, poi ha aggiunto di mangiare come spuntino di metà mattina pane e mortadella. Inoltre, tutti i giorni mangia la pasta supercondita in diversi modi. Tutti, sono rimasti sorpresi e la stessa Maria De Filippi ha detto che per quello che mangia in realtà avrebbe dovuto pensare ancora di più di ottantaquattro chili.

Sì, la bilancia ha detto che la Cipollari pesa ben 84 chili. Dunque, essendo alta sul metro e sessanta dovrebbe perdere ben venticinque chili per sentirsi meglio. L'opinionista infatti confessò di sentirsi le gambe pesanti. La nutrizionista, ha detto che Tina, può raggiungere degli ottimi risultati se inizierà a seguire un corretto regime alimentare, dovrà dunque, cambiare le sue alquanto scorrette abitudini alimentari.

Ogni settimana, o ogni due, la nutrizionista ritornerà in studio con la tanto temuta bilancia per verificare i progressi fatti dalla Cipollari. La nutrizionista, verificherà i chili persi fino a quel momento. Tina, riuscirà a raggiungere entro Natale l'obiettivo che sii è prefissata? Riuscirà a perdere ben venticinque chili? Non resta che seguire le prossime puntate.