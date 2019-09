Le anticipazioni di Un posto al sole dall'1 al 4 ottobre preannunciano diversi cambiamenti per alcuni personaggi. La relazione tra Alex e Vittorio si avvierà verso la fine nel momento in cui la ragazza scoprirà i tradimenti del fidanzato. Anche Renato continuerà ad avere problemi con Nadia, mentre Filippo e Serena saranno sempre più distanti.

Trame di Un Posto al Sole: crisi tra Filippo e Serena

Renato Poggi, molto preso da Adele, deciderà di farsi avanti, spinto anche dalla gentilezza della donna.

Purtroppo per lui, però, dovrà fare i conti con un rifiuto da parte della futura consuocera e dovrà superare la delusione. Momento difficile anche per Giulia, giacché Denis la metterà di fronte ad una decisione piuttosto complicata da prendere. Per il momento dagli spoiler non si apprende di cosa si tratterà.

Andrà decisamente meglio a Marina. Dopo un periodo tormentato, legato in particolar modo alla malattia del padre ritrovato e alla partenza definitiva per Londra della figlia e della nipotina, l'imprenditrice potrà finalmente contare sull'appoggio di una nuova conoscenza.

Infatti la Giordano si sentirà sempre vicina a Fabrizio, l'uomo al quale si è rivolta per arrivare alla verità circa l'innocenza di Arturo. Il loro rapporto diventerà ancor più intenso, e pare che Marina si sentirà pronta a lasciarsi andare alla bellezza dei suoi sentimenti. Riuscirà la coppia a non farsi influenzare dallo zio di Rosato e a vivere serenamente la propria storia d'amore?

Alex viene a sapere di Anita e Vittorio e decide di lasciare tutto

Non accennerà a placarsi la crisi tra Filippo e Serena, emersa nel momento in cui la donna ha confessato al marito del bacio scambiato con Leonardo.

Le cose tra di loro continueranno a peggiorare, generando una distanza ormai insormontabile. In questa situazione decisamente delicata, Serena sarà alle prese con un invito che rischierà di causare ulteriori problemi.

Il colpo di scena più importante sarà probabilmente quello che riguarderà Alex e Vittorio. La ragazza, infatti, verrà a scoprire tutta la verità sulla relazione clandestina che Del Bue ha avuto con Anita.

La giovane grafica, già provata dalla sua complessa situazione familiare, dovrà fare i conti con un'altra profonda delusione che la costringerà a prendere una drastica decisione.

Alex, infatti, deciderà di lasciare Vittorio. In un secondo momento comunicherà di essere pronta a licenziarsi dal Bar Vulcano e, per tagliare definitivamente tutti i ponti con il passato, si preparerà a partire da Palazzo Palladini insieme alla sorella minore.

Questo repentino cambiamento potrebbe rischiare di ripercuotersi sulla serenità di Mia, la quale alla terrazza aveva trovato quel calore familiare che tanto le mancava.

Infine aumenterà la tensione tra Nadia e Renato, i quali non riusciranno proprio più a trovare un punto d'incontro.