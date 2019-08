Gli abitanti di Palazzo Palladini continueranno ad essere in gran fermento anche nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 9 al 13 settembre. In tale periodo, infatti, qualcuno farà rientro da Londra dopo una lunga assenza: saranno Elena ed Alice a raggiungere Marina, sostenendola in una fase particolarmente delicata del suo rapporto con il padre Arturo. Ma la figlia della Giordano non avrà alcuna intenzione di trasferirsi di nuovo a Napoli e si appresterà ad informare Andrea della sua decisione.

Anche per Anita arriverà il momento della verità: la giovane non vorrà più tenere il segreto sulla sua relazione con Vittorio e sarà pronta al faccia a faccia con Alex. Il tutto accadrà mentre quest'ultima dovrà affrontare nuovi problemi familiari che coinvolgeranno la sorellina Mia. E, a proposito di problemi, non potranno mancare i litigi tra Serena e Filippo dopo la scoperta del flirt di lei con Leonardo.

Un posto al sole anticipazioni: Elena vuole trasferirsi a Londra

Le anticipazioni di Un posto al sole relative al periodo compreso dal 9 al 13 settembre segnalano che Marina sarà molto felice del ritorno a Napoli di Elena e Alice ma riceverà una notizia che la farà molto soffrire. Non solo: anche la figlia e la nipote aggiungeranno un'ulteriore informazione negativa, rivelando alla Giordano di avere intenzione di trasferirsi definitivamente a Londra.

E dopo di lei, anche Andrea dovrà essere aggiornato del nuovo allontanamento della figlia. Serena riproporrà a Filippo l'idea di aprire un b&b ma tale iniziativa finirà per peggiorare le acredini, già evidenti, nel loro rapporto. Quanto accaduto con Leonardo potrebbe dunque sancire una crisi insanabile tra i coniugi Sartori.

Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio corre per fermare Anita

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole di metà settembre, Patrizio chiamerà Vittorio e lo metterà in allarme, preannunciandogli che Anita si trova al Vulcano per parlare con Alex.

Il figlio di Guido non potrà fare altro che precipitarsi al locale per evitare che ciò accada. Ma arriverà in tempo? Ignara della possibile rivelazione, Alex dovrà fare i conti anche con i soliti problemi familiari. Finalmente, riuscirà a parlare al telefono con la madre ma non potrà immaginare che la loro conversazione verrà ascoltata dalla sorellina Mia. E quest'ultima si appresterà ad una decisione davvero inaspettata.

Dopo brevi riflessioni, Susanna e Niko decideranno di riaccogliere Beatrice allo studio Navarra. Raffaele e Ornella, invece, si prenderanno cura di Diego e, in attesa che lui trovi un nuovo lavoro, gli faranno una proposta che potrebbe aiutarlo. La fuga di Mia metterà in allarme alcuni abitanti di Palazzo Palladini che si metteranno subito alla sua ricerca, a partire dal sempre attivo Franco.