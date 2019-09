Al 'boomerang' con tanto di minidress bianco e inconfondibile mossetta della gamba, replicata all'infinito, che divide il pubblico tra chi la ammira e chi la critica, non ha voluto rinunciare. Ma il video postato oggi su Instagram, mostra un'insolita Barbara D'Urso: la conduttrice, infatti, all'ingresso degli studi televisivi Mediaset di Cologno Monzese, indossa un collarino ortopedico. Non si tratta di un costume, né di una trovata scenica in vista del rientro lunedì 9 settembre alla conduzione di Pomeriggio 5. E' la conseguenza di un infortunio di cui la D'Urso ha informato i followers in un altro video.

Il racconto dell'accaduto

Ieri sera, Barbara D'Urso ha pubblicato un video per raccontare al suo pubblico come sono andate le cose. Riferisce d'aver tentato di tenere nascosto l'accaduto, ma di aver poi preferito di raccontare la verità, forse per evitare che affiorasse in forme distorte dal momento che era stata pubblicata sulla pagina Instagram di 'Trash italiano' una foto rubata sul set televisivo mentre registrava lo spot di Live Non è la D’Urso.

"Vi ho nascosto una cosa già da giorni", dice Barbarella rivolta ai suoi seguaci e mostrando il collarino che indossa. Segue il racconto dell'accaduto: una settimana fa, ha avuto un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. Ha fatto una caduta pericolosa: "una grande lastra di cristallo mi è finita qui", dice indicando il collo, e forse esagerando l'accaduto. Di certo, si è fatta parecchio male e le conseguenze sono state che per giorni ha perso la sensibilità a un braccio e a una mano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

L'episodio le ha insegnato che nella vita può accadere tutto in un minuto, e che per questo va vissuta con gioia.

A dispetto dell'infortunio, ha detto di stare ora benissimo, di essersi tolta il collarino per girare i promo o di essersi fatta fotografare di spalle, e di essere pronta ad affrontare lunedì la diretta di Pomeriggio 5. Ha ringraziato medici e personale dell'Humanitas di Milano che si sono occupati di lei con grande professionalità e discrezione.

La frecciatina agli 'haters'

Il video informativo si conclude con una 'frecciatina' rivolta agli haters. La conduttrice ha riferito che qualcuno sbirciando tra le sue storie, dopo aver visto la presenza di medicinali, ha suggerito che li stesse prendendo per problemi di artrite ed osteoporosi. "Mi spiace per voi, ma non ce l'ho! Vi auguro tanta gioia", ha concluso liquidando stizzita i suoi detrattori, specificando che da una settimana è costretta ad imbottirsi di farmaci miorilassanti ed antidolorifici.

E per dimostrare che, malgrado tutto, è in perfetta forma, oggi non ha fatto mancare, anche indossando il collarino, il cosiddetto 'dursoboomerang' con balletto.

Barbara D'Urso di solito evita di rispondere a critiche o attacchi che le vengono mossi su Instagram. Invece, c'è un analogo precedente che risale a qualche giorno fa, quando ha risposto a un hater, sia pure in modalità contenute e all'insegna di una diplomatica parsimonia.

Carmelita, annunciando il suo rientro in tv, aveva chiesto ai suoi sostenitori di farle qualche domanda. Tra gli elogi, era spuntata la provocazione di un utente che le aveva chiesto quando fosse intenzionata a lasciare la tv. "Il più tardi possibile. Posso consigliarti di cambiare canale o fare l’amore con chi vuoi", ha risposto in modalità 'zen' Barbarella con hastag finale peace and love.

Polemiche e stoccate a parte, l'attende una stagione a dir poco impegnativa: la 62enne attrice napoletana in autunno sarà alla guida di 4 programmi Mediaset con una permanenza in video di sei giorni su sette. La più impegnata e 'sovraesposta' tra le conduttrici televisive italiane, infatti, oltre a Pomeriggio Cinque, condurrà Domenica Live, Non è la D'urso Live il mercoledì sera, e il Grande Fratello di cui non è stata ancora fissata la data d'inizio.