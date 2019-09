La celebre soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore si sta avviando al suo finale di stagione. Nelle puntate in programmazione in Italia l’11 settembre 2019, Nazli Pinar per non essere più tormentata da Hakan Onder, chiederà il divorzio al marito Ferit Aslan in modo ufficiale. La cuoca e l’architetto apprenderanno di non potersi separare, perché il giudice rigetterà la loro richiesta dicendogli di partecipare a delle sedute di coppia per capire da cosa sono state scatenate le loro incomprensioni.

L’esito della sentenza ovviamente non farà gioire il marito di Demet, ma il diretto interessato non si perderà d’animo. Il losco imprenditore infatti sarà determinato a riprendersi a tutti i costi Bulut.

Anticipazioni dell’11 settembre: la sentenza del giudice non abbatte l’Onder

Le anticipazioni degli episodi numero 75 e 76 che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 11 settembre 2019 svelano che Nazli, dopo aver rischiato di vedere Asuman per l'ultima volta, prenderà una sofferente decisione.

La cuoca cederà al ricatto di Hakan, che consisterà nel lasciare in modo definitivo il marito Ferit Aslan per proteggere la sorella pur amandolo follemente. La migliore amica di Fatos non avrà proprio la forza per dire all’architetto di voler divorziare. Nel frattempo l’Onder non ancora convinto di riuscire a riottenere le quote della Pusula Holding grazie alla separazione tra gli Aslan, terrà sotto scacco anche Leman con la quale non corre buon sangue da parecchi anni.

Quest’ultima quando si accorgerà che suo figlio sta soffrendo per Nazli a causa di Hakan, affronterà il diretto interessato. Il perfido uomo in affari non si lascerà affatto intimorire dall’anziana donna quando lo riterrà il colpevole della rottura dei novelli sposi, rispondendo con uno dei suoi subdoli ricatti. Il marito di Demet dirà a Leman che se non vorrà che Ferit scopra che suo padre prima di morire uccise il suo per aver avuto una relazione clandestina con lei, non potrà richiedere la custodia di Bulut.

L’anziana donna per non deludere il figlio, non potrà fare nulla per ostacolare i piani del cognato di Deniz. Intanto Nazli farà una scoperta scioccante, poiché dopo aver sorpreso Pelin e Hakan incontrarsi in segreto, non farà fatica a capire che si sono alleati per distruggere suo marito. L’architetto quando entrerà in possesso di una serie di foto che ritraggono la sua ex fidanzata insieme all’Onder, la licenzierà.

La giornata sarà ancora pesante per l’imprenditore, poiché dopo essere rimasto deluso dalla Turan, si recherà in tribunale per via della richiesta di divorzio presentata da Nazli. A questo punto la cuoca e lo zio di Bulut diranno al giudice di voler annullare il loro matrimonio, invece Fatos capirà di provare amore nei confronti di Tarik. La sentenza del magistrato non sarà a favore di Hakan, poiché la Pinar e l’Aslan verranno invitati a seguire una terapia di coppia.

L'Onder dimostrerà di non essere disposto ad arrendersi, minacciando Nazli di far avere alla polizia il video in grado di far assicurare Asuman alla giustizia. Il malvagio uomo deciso a far tornare a vivere il piccolo Bulut nella sua abitazione, farà il possibile per vincere la causa sull’affidamento.

Riassunto episodio del 6 settembre

Nella puntata che è stata trasmessa su Canale 5 oggi venerdì 6 settembre 2019, Nazli e Ferit si sono concessi un giorno libero per trascorrere del tempo insieme con l'obiettivo di fare qualcosa di nuovo. Intanto Asuman dopo aver fatto chiamare da un suo amico Muzzaffer, si è tranquillizzata per aver appreso che il malvagio uomo è vivo. Hakan dopo non aver trovato la cuoca nel suo ristorante, ha deciso di raggiungerla a casa. Il marito di Demet è stato accolto alla villa dei novelli sposi da una persona indesiderata, cioè dalla signora Leman. Il cognato di Deniz non appena l’anziana donna gli ha detto di stare lontano dall’architetto, ha replicato dicendole che la pagherà molto cara per ciò che ha fatto suo marito prima di morire. Per concludere l’Onder ha fatto sapere alla moglie Demet di aver studiato una nuova mossa strategica per far lasciare una volta per tutte Nazli e Ferit.