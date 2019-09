Nelle recenti puntate in onda negli Stati Uniti d'America di Beautiful, Katie Logan si è sentita male davanti agli occhi del fidanzato Bill ed è stata immediatamente ricoverata in ospedale. Qui sono subito accorse le sorelle al suo capezzale, mentre lo Spencer è apparso sconvolto all'idea che l'amata possa morire. Le condizioni di salute della madre di Will sono subito apparse molto gravi, come rivelato dal dottor Armostrong il quale ha parlato di una crisi renale.

Per salvare Katie da morte certa, ci sarà solo una possibilità, ovvero sottoporla ad un trapianto di rene.

Fin da subito, i fan della soap americana hanno pensato alla donatrice Flo Fulton, che potrebbe così ottenere la possibilità di redenzione all'interno della famiglia dopo le menzogne relative alla finta adozione di Phoebe/Beth. E le prime anticipazioni relative alle puntate in onda a partire dal 7 ottobre, confermano proprio uno sviluppo della trama così scontato.

Beautiful, anticipazioni: sarà Flo Fulton la donatrice di Katie

Non ci sarà nessuna sorpresa nella storyline, fin troppo banale, relativa al trapianto di rene di Katie Logan. Le anticipazioni di Beautiful, infatti, segnalano che le condizioni di salute della sorella di Brooke andranno ulteriormente ad aggravarsi, causando la preoccupazione di Bill e di tutti i familiari. Una nuova crisi avverrà anche in presenza di Will, motivo per cui non ci sarà tempo da perdere per trovare un donatore di rene compatibile.

Donna e Brooke si sottoporranno alle analisi del caso ma non risulteranno idonee. Sarà allora che Shauna Fulton darà a Flo un'idea che potrebbe permetterle di riprendere il suo posto all'interno della famiglia Logan: fare da donatrice alla zia. Ricordiamo, infatti, che la giovane è figlia biologica di Storm Logan, lo stesso che in passato si era suicidato per permettere il trapianto di cuore della sorella.

Ed, infatti, la compatibilità in questo caso ci sarà, dato che gli spoiler della settimana del 7 ottobre confermano: Flo subirà un intervento chirurgico per salvare la vita a Katie.

Tra Brooke e Shauna sarà di nuovo scontro

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful della prossima settimana, Flo otterrà la sua opportunità per essere riaccolta a braccia aperte in famiglia, grazie alla donazione del rene a Katie.

Ma si potrà dire la stessa cosa per la madre Shauna? Nonostante l'idea arrivi proprio da lei, nei prossimi giorni la Fulton Senior vivrà una nuova diatriba con Brooke dopo la scoperta della notte passata da Ridge nell'appartamento sopra il Bikini. La Logan apprenderà che il marito aveva dormito con la Fulton e la metterà in guardia, dicendole di stare lontano da lui. Ma davvero Shauna obbedirà a tale richiesta?

Gli spoiler sembrano portare in tutt'altra direzione, segnalando che lei stessa rivelerà a Forrester di essere pronta a sostenerlo in qualsiasi circostanza.