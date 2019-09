Nelle prossime puntate americane di Beautiful, la sorte del piccolo Douglas continuerà ad essere oggetto di discussione all'interno delle famiglie Logan e Forrester.

Dopo la scoperta degli intrighi orditi da Thomas per nascondere l'identità di Phoebe/Beth, saranno in molti ad esprimere il loro disprezzo nei confronti del giovane stilista. Hope e Brooke saranno le più furiose a tal proposito, convinte che il figlio di Ridge rappresenti un pericolo anche per il bambino.

Tale punto di vista diventerà oggetto di discussione tra Brooke e il marito, spingendo quest'ultimo ad allontanarsi da casa per una notte (che trascorrerà, solo dormendo, insieme a Shauna Fulton). E la situazione non sarà destinata a cambiare nelle trame di fine settembre e inizio ottobre, che sanciranno la presa di posizione anche di Liam e Hope. A loro dire, Douglas dovrà essere protetto dal padre.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam pensano a delle misure per proteggere Douglas

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful, Hope e Liam torneranno ad essere una coppia a tutti gli effetti dopo avere riabbracciato la loro Beth. Steffy resterà ai margini delle trame in questo frangente mentre Thomas dovrà lottare tra la vita e la morte dopo la caduta dalla scogliera (per mano di Brooke).

Non appena ripresosi ed uscito dall'ospedale, il rampollo Forrester correrà subito dal figlio per parlare con lui ma la Logan lo sorprenderà durante tale incontro.

Brooke, che già in passato aveva espresso il desiderio di chiedere un ordine restrittivo contro il figliastro, gli dirà di stare lontano dal bambino e aggiungerà di non volerlo più rivedere in casa sua. Non saranno di diverse vedute Liam e Hope.

Le prime, ancora criptiche, anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della settimana del 30 settembre segnalano che la coppia prenderà delle misure estreme per proteggere Douglas. E considerando che Hope è attualmente la matrigna del bambino, tutto fa pensare alla richiesta di custodia esclusiva o un provvedimento simile.

Trame Beautiful: Thomas dichiara guerra alla famiglia Logan

Il tentativo della famiglia Logan di allontanare Douglas da Thomas non sarà destinato a restare privo di conseguenze nelle puntate di Beautiful di fine settembre e inizio ottobre.

In tale periodo, infatti, Shauna continuerà a sostenere Ridge, lasciando presagire a nuovi scontri tra lo stilista e la moglie. Non solo: anche Thomas sarà deciso a non permettere che Brooke e famiglia si mettano tra lui e il figlio, che di recente ha già dovuto affrontare la perdita della madre Caroline.

Gli spoiler, a tal proposito, segnalano che il rampollo Forrester dichiarerà guerra a Brooke e alle Logan.

E il fatto renderà necessario l'aiuto del suo amico Vinny, che già in passato gli ha dato una mano a drogare Liam per spingerlo a trascorrere la notte insieme a Steffy.