Nelle recenti puntate americane di Beautiful, Hope e Liam hanno dato l'addio al loro peggior incubo dopo avere scoperto che la figlia Beth non era morta come avevano creduto. La verità è stata scoperta grazie al piccolo Douglas che, ascoltata una conversazione telefonica tra Thomas e Flo, ha poi informato lo Spencer di quanto appreso.

Una serie di momenti emozionanti hanno portato alla resa dei conti: Hope e Liam hanno riabbracciato la loro bambina, mentre Steffy ne è uscita distrutta, dando l'addio alla neonata che per otto mesi aveva cresciuto come fosse sangue del suo sangue.

Da qui al ritorno di fiamma tra la Logan e lo Spencer il passo è stato breve, anche se non va dimenticato che Hope è ancora a tutti gli effetti sposata con Thomas. Per Steffy, invece, si prospetta un futuro incentrato soprattutto sul lavoro.

Trame americane Beautiful: notte d'amore tra Hope e Liam

La scoperta delle vere origini di Phoebe Forrester non è rimasta priva di conseguenze nelle trame americane di Beautiful.

Tolta la bambina dalle braccia della madre adottiva, Hope è subito tornata insieme a Liam nella casetta in cui avevano già convissuto in passato. La coppia ha vissuto momenti di intensa felicità dopo il lutto nel quale era piombata in seguito al parto avvenuto a Catalina (che in Italia vedremo fra qualche settimana).

Il ritorno di fiamma è stato veloce e inevitabile: nonostante sia ancora sposata con Thomas, Hope ha subito confessato allo Spencer di non avere mai smesso di amarlo.

Lui ha manifestato gli stessi sentimenti, e da qui alla prima notte di passione il passo è stato breve. Il matrimonio - non prima del divorzio da Forrester - sembra a questo punto imminente, anche se è altrettanto lecito chiedersi quale sarà il destino di Steffy dopo l'ennesimo abbandono da parte di Liam.

Beautiful anticipazioni: nuovi contrasti alla Forrester Creations

Nelle recenti puntate americane di Beautiful, Steffy Forrester è stata perlopiù ai margini delle scene, ad eccezione di un duro scontro avuto con il fratello Thomas e con Flo.

Quest'assenza, dovuta più che altro al periodo post-maternità dell'attrice Jacqueline MacInnes Wood, non dovrebbe durare ancora a lungo.

Infatti, tenendo conto degli spoiler a lungo raggio diffusi da Soaps in Depth, prossimamente la figlia di Ridge si concentrerà nuovamente sul lavoro, e le tensioni con Hope e Liam si sposteranno anche alla Forrester Creations. Qui sarà presente anche Thomas, deciso ad ottenere il posto che gli spetta nell'azienda di famiglia.

Ma la domanda che il pubblico di Beautiful continua a porsi riguarda il futuro sentimentale di Steffy. Il comportamento di Liam non è risultato gradito ai fan della Forrester, i quali sperano di vedere al suo fianco un nuovo uomo da amare. La speranza è che si tratti di una new-entry non eternamente indecisa come lo Spencer.