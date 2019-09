Le puntate americane di Beautiful anticipano che Ridge si ritroverà coinvolto in una situazione molto ambigua con Shauna. Tra loro potrebbe succedere qualcosa o, magari, lei potrà solo farglielo credere. Secondo le anticipazioni, quando la Fulton incontrerà Ridge al Bikini gli sarà molto riconoscente, poiché grazie a lui Flo uscirà di prigione. Per proteggere Thomas, infatti, il Forrester arriverà ad un accordo che permetterà alla ragazza di ottenere la libertà.

Le trame americane di Beautiful anticipano che Thomas riuscirà a convincere Ridge

Nelle trame americane di Beautiful ci sarà un duro confronto tra Ridge e suo figlio, in cui l'uomo chiederà a Thomas i dettagli riguardanti la morte di Emma. Il ragazzo spiegherà a suo padre di averla seguita, ma di non aver spinto fuori strada la ragazza. Tuttavia, Thomas in quella circostanza non ha notificato l'incidente alle autorità e questo farà infuriare suo padre.

Il ragazzo, a quel punto, giustificherà i suoi errori confessando di aver perso lucidità in seguito alla morte di Caroline che lo ha lasciato da solo a crescere suo figlio Douglas. Il tentativo di essere di nuovo felice sarà la motivazione che Thomas darà a suo padre come causa dei suoi errori.

Con il suo racconto, il giovane stilista riuscirà a fare breccia nel cuore di Ridge, facendo leva sui sensi di colpa per essere stato assente in alcuni momenti della vita del figlio.

Il pubblico che segue Beautiful da molti anni, sa bene che in realtà Ridge non ha mai abbandonato i suoi figli, nemmeno quando era con Brooke, ma la versione che la soap ha adottato da un po' di tempo è questa. In ogni caso, il senso del dovere nei confronti di Thomas porterà Ridge ad allontanarsi da Brooke. La Logan, infatti, sarà sempre decisa a fare di tutto affinché il figliastro paghi per tutto quello che ha fatto.

Nonostante Thomas non denuncerà Brooke per averlo spinto dalla scogliera, la donna non esiterà a mettersi contro di lui, e per questo troverà un alleato in Bill. I due cercheranno delle prove in grado di incastrare il giovane per dimostrare la sua responsabilità nella morta di Emma, ma non ne troveranno.

Shauna e Ridge saranno molto vicini dopo una lite con Brooke

Intanto Shauna cercherà un confronto con Brooke, ma si troverà davanti a un netto rifiuto.

Quando la donna verrà messa alla porta dalla Logan, si ritroverà seduta accanto a Ridge che, dopo una lite con la moglie, affogherà i suoi problemi nell'alcool. Le anticipazioni americane di Beautiful mostrano delle immagini in cui Shauna sistemerà lo stilista (fuori di sé dopo aver bevuto troppo), su un letto, aiutata dal barman Daddy. La donna approfitterà di lui o gli farà solo credere al suo risveglio che tra i due ci sia stato qualcosa?

Non resta che aspettare, per conoscere le intenzioni che Shauna avrà in mente.