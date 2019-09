I matrimoni non durano mai a lungo nelle trame di Beautiful e lo sanno bene Ridge e Brooke, che in passato si sono sposati decine di volte salvo poi divorziare e tornare insieme a distanza di qualche tempo. E anche la loro ennesima unione, celebrata da quasi due anni negli Stati Uniti, non sembra più destinata ad avere lunga durata. Il motivo? La caduta di Thomas dalla scogliera, avvenuta per mano proprio di Brooke, che lo ha spinto pensando che fosse pericoloso per Hope.

Ridge ha assistito alla scena, non perdonando la moglie per avere causato le gravi ferite al ragazzo. Ma sarà questo solo l'inizio di ulteriori problemi che porteranno ad un vero e proprio tradimento: dopo l'ennesimo litigio con la moglie, lo stilista si recherà al Bikini Bar e incontrerà Shauna Fulton. E con qualche drink di troppo, il passo verso la notte di passione insieme potrebbe essere breve.

Anticipazioni Beautiful: Ridge ha un piano che coinvolge Flo e Thomas

Succose anticipazioni di Beautiful giungono dagli Stati Uniti, confermando che Ridge sarà pronto a tutto per evitare ulteriori problemi nella vita di Thomas. Dopo il risveglio dal coma, il giovane non accuserà Brooke di tentato omicidio ma dovrà fare i conti con i sospetti del detective Sanchez riguardo un ruolo avuto nella morte di Emma Barber e nella grande bugia della finta adozione di Phoebe/Beth.

Brooke sarà la prima a sostenere che il figliastro debba essere punito per le sue colpe, sebbene esse siano di gran lunga meno gravi del tentato omicidio da lei commesso. Sarà Ridge, a questo punto, ad elaborare un piano per evitare ulteriori problemi. Sebbene gli spoiler non precisino di cosa si tratti, è certo che esso riguarderà un accordo con Flo per salvare Thomas. Sarà l'Amministratore Delegato della Forrester Creations a pagare la cauzione della giovane in cambio del silenzio sul coinvolgimento del figlio? Il fatto causerà un epico scontro con Brooke, in seguito al quale Ridge uscirà di casa furioso con la moglie.

Trame Beautiful di metà settembre: l'incontro con Shauna Fulton al Bikini Bar

Le dinamiche si fanno più chiare in merito a quanto accadrà nelle puntate di Beautiful di metà settembre. Le anticipazioni, infatti, segnalano che Shauna si avvicinerà ad un ubriaco Ridge al Bikini Bar e che lui trascorrerà la notte con un'altra donna dopo avere discusso duramente con Brooke. Non sembrano dunque esserci dubbi sull'identità dell'amante dello stilista che dovrebbe essere proprio la madre di Flo Fulton. In attesa di scoprire se questa novità verrà subito scoperta da Brooke, la Logan non negherà i propri sentimenti nei confronti del figliastro, pensando persino che non meriti di crescere il figlio Douglas. E il fatto porterà ad un nuovo scontro tra Logan e Spencer proprio per la custodia del bambino che già ha perso la mamma solo qualche mese fa.