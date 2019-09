Giovedì 12 settembre andrà in onda la penultima puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' ('Dolunay' nella versione originale), dove i fan della Serie TV turca assisteranno a numerosi colpi di scena. In attesa del gran finale infatti, Asuman racconterà al cognato tutta la verità sul ricatto di Hakan e che ha indotto Nazli a chiedergli il divorzio. Saputa la verità, anche grazie a Bulut, Nazli e Ferit si riconcilieranno mentre l'Onder sarà furioso perché il suo piano non sarà andato a buon fine. Preso dalla rabbia, l'uomo si presenterà alla Villa deciso a fare del male alla giovane chef, la quale sarà salvata dal pronto intervento del marito.

Dolunay, spoiler: Ferit scopre la verità sul ricatto a Nazli

Una nuovo appuntamento ricco di emozioni, attende i fan della serie tv turca nel pomeriggio di giovedì 12 settembre, dove Ferit verrà a conoscenza del ricatto ai danni della moglie orchestrato da Hakan. Sarà infatti Asuman, a raccontare la verità al cognato il quale, successivamente, anche grazie a Bulut, riuscirà a rinconciliarsi con Nazli.

Il giovane imprenditore inoltre, rassicurerà le due sorelle Pinar che la farà pagare ad Hakan e che Asuman non andrà in carcere. Il giorno seguente, proprio Asuman deciderà di confessare tutto anche a Deniz il quale, insieme a Ferit, scoprirà che I'Onder è il mandante dell'omicidio di Zeynep e Demir.

Puntata del 13 settembre: Hakan vuole uccidere Nazli, Ferit la salva

I fan di Bitter Sweet rimarranno con il fiato sospeso nel corso del prossimo appuntamento, soprattutto dopo che Ferit e Deniz scopriranno tutte le malefatte architettate dal perfido marito di Demet.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Hakan sarà con le spalle al muro e andrà fuori di testa, pronto a vendicarsi dell'Aslan. Per tale motivo si presenterà alla villa armato e, con l'arma in pugno, minaccerà di uccidere Nazli. All'arrivo di Ferit, l'uomo svelerà al rivale la verità sul padre e sarà in questo modo che l'Aslan scoprirà che il padre di Hakan era l'amante della madre Leman. Una doccia fredda per Ferit che, per salvare la moglie dalle grinfie dell'Onder, si getterà su di lui nel tentativo di disarmarlo.

Dopo una colluttazione, Ferit avrà la meglio e Hakan verrà arrestato. Subito dopo anche Demet verrà portata in carcere.

Suspance e colpi di scena caratterizzeranno la puntata di Bitter Sweet del prossimo 12 settembre, in onda a partire dalle 14:45 circa su Canale 5. Ricordiamo che, in questa ultima settimana, sono in programma due episodi pomeridiani e che terranno compagnia ai numerosissimi fan sino alle 16:40 circa, per poi dare spazio ad un episodio de Il segreto.

Su Mediaset Play invece, sono disponibili le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.