La puntata di Tale e quale e show andata in onda ieri, venerdì 27 settembre, condotta da Carlo Conti e trasmessa su Rai 1 è stata all'insegna di sorprendenti imitazioni vocali e inaspettati colpi di scena. Particolarmente apprezzate da pubblico e critica sono state le imitazioni di Gino Paoli e Ornella Vanoni in coppia (interpretati da Gigi e Ross), di Anna Tatangelo (impersonata da Flora Canto), di Elisa (i cui panni sono stati vestiti da Lidia Schillaci), ma soprattutto quella di un artista internazionale che recentemente ha dominato le classifiche musicali di tutto il mondo.

Parliamo di Ed Sheeran, il musicista britannico, che è stato impersonato da Francesco Monte.

L'ormai ex partecipante de L'Isola dei Famosi, ha deciso di mettersi in gioco al game show sulle imitazioni del venerdì sera, che lo vede protagonista da alcune settimane. Moltissimi sono i fan che hanno rilasciato commenti di supporto sui social network di Monte, che dopo aver imitato prima Mahmood e poi Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti, è riuscito per la prima volta a mettere d'accordo pubblico e critica sulla sua performance.

La nuova imitazione, che lo ha visto immedesimarsi nei panni di Ed Sheeran, cantando la ballad romantica dal titolo "Perfect", ha ricevuto molteplici parole di encomio per il neo-imitatore Monte, il quale in questa edizione del programma di Rai 1 intende dimostrare al pubblico di avere talento e desidera affermarsi come bravo attore, interprete e showman. Particolarmente entusiasti dell'esibizione di Francesco Monte sono stati i giudici Vincenzo Salemme e Loretta Goggi.

Francesco Monte vince la puntata di Tale e quale show

"Sei stato straordinario, mi hai sorpreso, complimenti”, ha confidato Vincenzo Salemme. Sulla stessa lunghezza d’onda si è palesata Loretta Goggi, parlando a Monte: “Hai grandi capacità interpretative. Sei un ragazzo molto dolce“.

Ma non solo i temuti giurati di Tale e quale show si sono espressi a favore di Monte, bensì anche il popolo del web, sui social, ha speso numerosi messaggi di complimenti e parole di supporto per la nuova star del format sulle imitazioni.

In molti sembrano quindi essersi ricreduti sul conto dell'ex gieffino, contro il quale nelle passate settimane si erano schierati in molti.

Francesco Monte ha deciso di partecipare al talent di Rai 1 con lo spirito di chi non vuole necessariamente vincere, ma di chi ha voglia di dimostrare di avere passione per l'arte e un talento da coltivare e far crescere. La performance eseguita questo venerdì sulle note di "Perfect" ha ottenuto una standing ovation, che ha decretato Monte come il vincitore della terza puntata stagionale di Tale e quale show.