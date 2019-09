Oggi, giovedì 5 settembre, Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice di Cartabianca è stata ospitata da Pierluigi Diaco nel salotto pomeridiano di Io e te in onda su Rai 1. Con lei si è iniziato a parlare proprio di lavoro e della carriera di giornalista televisiva svelando che non ha mai scritto nulla "a tavolino" ma che prima di andare in onda si informa, si documenta e si prepara le domande per gli ospiti e poi lascia che tutto accada durante la diretta.

Insomma, questo è ciò che succede dietro le quinte dei programmi televisivi della Berlinguer, ma c'è un dubbio che attanaglia la mente dei telespettatori di Cartabianca: Mauro Corona ci sarà oppure no?

Bianca Berlinguer anticipa un ritorno a Cartabianca

Durante l'intervista di Pierluigi Diaco, Bianca Berlinguer ha raccontato la sua vita lavorativa ma ha fatto anche qualche anticipazione su Cartabianca che partirà martedì 11 settembre in prima serata su Rai 3.

Di che si tratta? Del ritorno di Mauro Corona, lo scrittore ospite fisso l'anno scorso, che però ebbe qualche scontro con la conduttrice dopo aver bevuto birra in diretta televisiva. "Corona ci sarà come ospite?" ha chiesto Diaco alla Berlinguer verso la fine della lunga intervista. "Sì, ci sarà" ha risposto la conduttrice e giornalista, confermando la presenza dello scrittore e alpinista noto per le sue stravaganze.

Che la giornalista abbia accettato le scuse di Corona? Chissà, potrebbe essere, ma quello che sappiamo è che i telespettatori di Cartabianca potranno gioire dopo aver ricevuto questa notizia tanto attesa.

Berlinguer parla della madre: 'Una figura fondamentale'

Poi, Bianca Berlinguer ha raccontato il rapporto con la sua famiglia in particolare con sua madre: "Mia madre è stata una figura fondamentale nella mia formazione perché è stata una donna che ha rinunciato alla carriera per crescere quattro figli, ma nonostante ciò ci ha insegnato che occorre lavorare per la propria indipendenza".

Poi, ha aggiunto: "Mia madre e mio padre sono stati uniti per tutta la vita con dei valori comuni che hanno permesso loro di trascorrere tanti anni complicati insieme". Sul suo compagno Luigi Manconi ha svelato: "Non siamo sposati, sono ventidue anni che stiamo insieme e abbiamo una figlia di vent'anni, Giulia. A lei non importa niente del fatto che io e il suo papà siamo personaggi famosi".

Chi è Giulia, la figlia di Bianca Berlinguer e Luigi Manconi

Giulia Manconi, è nata nel 1998 ed è la figlia di Bianca Berlinguer e Luigi Manconi.

Di lei non si conosce molto dato che sua madre non ha mai svelato troppo della sua vita privata. Però oggi a Io e te, Bianca ha fatto l'eccezione di raccontare qualcosa in più su sua figlia: "Lei è molto legata al cane lupo con il quale sono cresciuta".