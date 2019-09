Comincia a entrare nel vivo la stagione di Uomini e donne 2019/2020: l'esperienza di Giulio Raselli sul trono più famoso d'Italia sta appassionando i telespettatori da casa. Il giovane, prima corteggiatore di Giulia Cavaglià e successivamente tentatore a Temptation Island, si è fatto conoscere per il carattere deciso e sicuro e questo aspetto sta venendo fuori anche adesso che è tronista. Giulio, durante la registrazione del 17 settembre, ha avuto una dura discussione con la corteggiatrice Veronica, della quale non ha gradito il comportamento.

Veronica tra Giulio e Alessandro

Sono volate parole grosse nello studio di Uomini e Donne: se da un lato Tina Cipollari ha discusso in modo molto acceso con Damiano Er Faina, presente in studio dopo aver lasciato Temptation Island Vip con la fidanzata Sharon, neanche i tronisti si sono risparmiati nelle battaglie verbali. Come riporta puntualmente Il Vicolo delle News, Giulio Raselli ha attirato l'attenzione per via di un'esterna dalle dinamiche un po' particolari che si è svolta con la corteggiatrice Veronica.

La giovane si sta dividendo tra Giulio e Alessandro Zarino, l'altro tronista, dicendosi ancora indecisa circa il percorso da seguire in trasmissione.

Subito dopo la scorsa registrazione, Giulio e Veronica si sono visti fuori dagli studi, ma le cose tra i due sono andate tutt'altro che bene. Dopo una discussione che è andata a crescere, la corteggiatrice ha lasciato in asso Raselli che ha additato come arrogante, per poi tornare sui suoi passi.

A questo punto Giulio ha definito la giovane come "fenomena" e l'ha invitata a smetterla di avere certi atteggiamenti, che prima o poi la porteranno a essere eliminata.

I dubbi di Raselli sulla corteggiatrice

Di tutt'altro stampo è stata l'esterna di Veronica con Alessandro: i due si sono trovati molto bene insieme, tanto che hanno cominciato a cercare anche una certa vicinanza fisica. Giulio dunque, visibilmente alterato, ha chiesto a Veronica perché non faccia una scelta.

La corteggiatrice ancora non si sente pronta perché si trova bene con entrambi e ciò ha mandato su tutte le furie il Raselli. Secondo il tronista è evidente che si trova bene solo con Alessandro, per cui la sua è solo una tattica per tenere il piede in due scarpe.

L'intervento delle altre corteggiatrici è stato inevitabile, ma in molte hanno notato che si è dato risalto all'esterna apparentemente andata male con Giulio piuttosto che a quella andata bene con Alessandro.

Le dinamiche si fanno via via più complicate e nelle prossime registrazioni si scoprirà se Giulio prenderà una decisione definitiva su Veronica o se i due troveranno finalmente un punto d'incontro.