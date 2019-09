Demi Lovato è stanca di doversi nascondere e di sentirsi sbagliata, così ha deciso di condividere sui social delle inedite foto del suo viaggio a Bora Bora dove mostra il suo corpo senza filtri.

'Sono stanca di dovermi vergognare del mio corpo'

Nel maggio scorso la cantante ventisettenne ha fatto un bellissimo viaggio a Bora Bora dove ha alloggiato nell'hotel di lusso Four Seasons. Aveva poi condiviso con i suoi 73 milioni di fans degli scatti che la ritraevano mentre posava con il suo bikini leopardato di PilyQ.

Giovedì sera però Demi ha deciso di condividere la sua più grande insicurezza con i suoi fans e ha postato un throwback del viaggio a Bora Bora.

Nella foto Demi indossa sempre il suo bikini leopardato e posa dal dietro mostrando gambe e fondoschiena. La differenza con gli scatti precedenti, però, è che questa foto non è stata assolutamente ritoccata da filtri e Photoshop. Demi vuole mostrarsi vera, reale, anche se questo vuol dire mostrare un fisico che la sempre resa insicura. Vuole essere una role model per tutte le ragazze che la seguono e si sono sempre sentite sbagliate nel loro corpo.

Demi infatti è sempre stata sincera riguardo al suo problema con i disordini alimentari con cui lotta da quando ha solo otto anni. 'Si le altre foto che avevo postato in bikini erano photoshoppate e odio dover ammettere che l'ho fatto ma è la verità. Sono stanca di editare le mie foto per assomigliare all'idea di bellezza che hanno gli altri, quella non sono io'.

'Questa è una foto senza Photoshop di me, e sì, ho la cellulite'

Demi accompagna la foto con un messaggio diretto ai suoi più di 73 milioni di fans in cui racconta di quanto postare quello scatto la renda insicura, ma lei non ha più voglia di nascondersi e fingere di essere ciò che non è.

'Questa è la vera me. Voglio iniziare un nuovo capitolo della mia vita dove posso mostrarmi autentica e chi sono veramente, e non dover fingere per incontrare gli standard degli altri. Quindi eccomi, senza vergogna, senza paura e fiera del mio corpo che ha lottato in molte situazioni, e continuerà a sorprendermi anche quando un giorno, speriamo, avrò dei figli miei. È una sensazione stupenda quella di essere di nuovo in tv, senza dovermi stressare con una stremante sessione di ginnastica prima di lavorare per 14 ore al giorno.

È stupendo non dovermi privare di una vera torta di compleanno e mangiare al suo posto dell'anguria con un po’ di panna e le candeline perché ero terrorizzata di mangiare una torta che mi avrebbe fatto ingrassare e avrebbe rovinato le miei diete pazze. Questa sono la vera io, reale e mi amo. E voglio che anche voi amiate voi stessi! Ora sono tornata al lavoro in studio e sto lavorando su un inno, infine aggiunge 'Spero oggi di aver contribuito affinché tutti possano apprezzare il proprio corpo.

Felice giorno della cellulite'.

Poche ore dopo aver postato la foto Demi ha postato una storia sempre su Instagram in cui ha espresso quanta ansia avesse nel fare quel gesto e ringrazia i fans per averle mostrato affetto e supporto.