Pamela Prati sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo per fornire la sua versione dei fatti sul caso Mark Caltagirone. Secondo Dagospia a bloccare l'arrivo della soubrette sarda ci avrebbe pensato Silvia Toffanin. Lo scandalo del falso matrimonio tra l'ex diva del Bagaglino e Marco Caltagirone fa ancora discutere l'opinione pubblica. Dopo un periodo di silenzio, la diretta interessata sarebbe pronta a dire la sua.

Per raccontare la sua verità, la soubrette sarda avrebbe scelto di tornare a Verissimo.

Sebbene Mediaset avrebbe aperto ad un ritorno della Prati in televisione, la moglie di Piersilvio Berlusconi avrebbe complicato le trattative. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia, Silvia Toffanin non sarebbe d'accordo con il compenso chiesto dall'ex diva tanto da rispondere con un bel 'No, grazie'.

Il sito di Roberto D'Agostino avrebbe parlato di una fase di stallo tra le due parti. Nello specifico la conduttrice di Verissimo, sarebbe propensa a fornire solamente il rimborso delle spese alla Prati ma non l'intera ospitata.

Con tutta probabilità la rigidà della conduttrice verso la Prati è dovuta all'ultima intervista svolta nel suo studio. La padrona di casa aveva perso più volte le staffe nei confronti di Pamela, avendo visto la scarsa collaborazione della sua ospite.

Inoltre, nel mezzo dell'intervista Pamela Prati, pressata dalle domande della Toffanin, di colpo aveva abbandonato lo studio Mediaset.

Nel frattempo rumors raccontano di una Pamela Prati scartata dal Grande Fratello Vip 4 e da Amici Celebrities. Se questa è la situazione in quel di Cologno Monzese, non va meglio in Rai. SI mormora che in quel di Viale Mazzini, il nome della soubrette sarebbe stato inserito nella lista nera dopo le ospitate a Vieni da Me e Domenica In.

Pamela Perricciolo: tutti gli aggiornamenti sul caso Caltagirone

Il prossimo 15 settembre andrà in onda la seconda stagione di Live - Non è la d'Urso. Stando alle prime anticipazioni lanciate da Fanpage.it tornerà negli studi Mediaset Pamela Perricciolo. L'ex agente di Pamela Prati porterà in studi delle nuove prove contro la sua ex amica, Eliana Michelazzo. Altre voci invece parlerebbero di novità sul caso legato a Mark Caltagirone.

In particolare Barbara D'Urso avrebbe tra le mani una testimonianza bomba, che potrebbe ridimensionare la posizione dell'ex corteggiatrice romana. Quest'ultima ricordiamo, che ha più volte dichiarato di essere stata plagiata da 'Donna Pamela'. Nonostante il caso sia stato archiviato dalle memorie dei telespettattori, la D'Urso è pronta a far emergere ulteriori dettagli sulla vicenda.