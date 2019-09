Secondo appuntamento stagionale con il Trono Over di Uomini e donne. Dopo il debutto di ieri, che ha visto Gemma Galgani come assoluta protagonista, continuano le vicende delle dame e dei cavalieri del dating show più famoso d'Italia. Della puntata di oggi, martedì 17 settembre, non ci sono delle anticipazioni ufficiali riportate da Witty Tv, ma secondo gli spoiler delle "talpe" del portale Il Vicolo delle News, questo pomeriggio negli studi Elios potrebbero essere ospiti gli ex protagonisti del Trono Over Noel Formica e Stefano Torrese.

Uomini e Donne, anticipazioni: Stefano Torrese racconta la sua storia con Noel Formica

Secondo il portale Il Vicolo delle News, Noel Formica e Stefano Torrese potrebbero essere gli ospiti dell'appuntamento odierno di Uomini e Donne. I due, nella precedente edizione del Trono Over, hanno già fatto parlare di sé. Lei, dopo una liaison con Armando Incarnato, è uscita dal programma con Alessandro Sandomenico, anche se la loro storia è durata pochi mesi.

Lui, dopo tanti tira e molla, finalmente aveva iniziato una storia con Pamela Barretta, anche se è finita proprio negli studi Elios, quando la dama aveva scoperto che il suo fidanzato, mentre stavano insieme, si sentiva con Roberta Di Padua. A storie concluse, Noel e Stefano, la scorsa estate, hanno ufficializzato su Uomini e Donne Magazine l'inizio della loro relazione, che oggi, molto probabilmente, racconteranno ai microfoni di Maria De Filippi.

Il programma è in onda dalle 14:45 su Canale 5 e in Live streaming su Mediaset Play.