Dopo un avvio ampiamente dedicato a Gemma Galgani e ai suoi nuovi corteggiatori, nelle prossime puntate il Trono Over si concentrerà su altri volti noti del programma che torneranno in studio per aggiornare il pubblico sulle novità della loro vita. Sarà questo il caso di Stefano Torrese e Noel Formica, ospiti della prima registrazione stagionale dedicata a dame e cavalieri. La coppia annuncerà l'inizio di una frequentazione avvenuta dopo la rottura di lui con Pamela Barretta. I due scateneranno la rabbia di quest'ultima, che lancerà pesanti accuse contro il suo ex, rivelando che lui l'ha offesa più volte in passato.

La distanza temporale tra la prima registrazione del Trono Over e la messa in onda è di circa venti giorni. Cos'è accaduto nel frattempo tra Noel e Stefano? L'annuncio è stato dato proprio dal cavaliere attraverso Instagram, dove ha rivelato che la storia è già giunta al capolinea.

Noel e Stefano sono una coppia al momento della registrazione

La prima registrazione stagionale del Trono Over di Uomini e donne è stata effettuata lo scorso 30 agosto.

In essa, Noel Formica e Stefano Torrese erano presenti in studio per annunciare di essere diventati una coppia. Non appena li ha visti, Pamela Barretta è andata su tutte le furie, raccontando di essere stata offesa verbalmente dal suo ex, che durante la loro frequentazione è stato ambiguo e infedele. Come segnalano le anticipazioni rese note dal Vicolo delle News, la dama ha quindi precisato che lui e Noel avevano cominciato a sentirsi ancor prima della fine della loro storia.

Non solo: Stefano in passato si sarebbe persino lamentato della loro intimità. Questo confronto, che andrà in onda questa settimana su Canale 5, ha trovato anche la replica di Armando Incarnato il quale ha mostrato a Tina Cipollari alcune foto (presumibilmente piccanti) della Formica.

Amore già al capolinea per Noel e Stefano

Ma come sono andate le cose tra Noel Formica e Stefano Torrese dopo la suddetta registrazione di Uomini e donne?

Le novità sono state diffuse direttamente dal cavaliere che si è affidato ad Instagram per annunciare la rottura con la dama. Ancor prima che tale puntata vada in onda, lui e Noel hanno smesso di frequentarsi, confermando quelle che erano state le ipotesi della Barretta (secondo la quale tra loro non sarebbe durata). Un follower, infatti, gli ha chiesto se lui e la Formica uscissero ancora insieme e la replica di Torrese non ha lasciato spazio ai dubbi: "No, da un pezzo".

Appare plausibile, dunque, che tale storia si sia conclusa poco dopo la partecipazione alla registrazione del 30 agosto e non va affatto escluso che in futuro sia Noel che Stefano tornino in studio per spiegarne le motivazioni. E chissà che non decidano anche di tornare nel parterre del Trono Over.