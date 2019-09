La fortunatissima soap tv 'Bitter Sweet' - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) sta per giungere al termine e sono in arrivo una serie di ricchi colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate, in onda sulla Canale 5 alle ore 14:50, rivelano che la chef Nazli e il bel Ferit trascorreranno una bellissima giornata in un bosco, dopo aver chiarito alcune incomprensioni nate precedentemente. Inoltre, Hakan Onder incontrerà Leman. I due proveranno strane sensazioni, rendendosi conto di aver fatto conoscenza tempo addietro.

Bitter Sweet: Nazli abbandona la capitale turca

Gli spoiler della soap Bitter Sweet, trasmessi a partire da lunedì 2 settembre fino al 6 del mese, svelano che Aslan si presenterà tardi all'intervista organizzata al fine di fare pubblicità all'attività della sua amata e di Manami. Inoltre, la bella Nazli litigherà bruscamente con la sorella, poiché ha permesso a Deniz di pagare le tasse della scuola.

Successivamente, la talentuosa cuoca comincerà a sentirsi sempre più stanca riguardo i problemi della famiglia, decidendo di lasciare tutto almeno per un po' e partire senza avvisare nessuno.

Il marito però, riuscirà a trovarla e partirà per raggiungerla in un luogo poco distante da Istanbul e proprio qui, l'affascinante imprenditore aiuterà l'amata a raccogliere tante castagne per lo zio. In seguito, la coppia approfitterà dell'occasione per chiarire alcune incomprensioni.

Asuman verrà salvata da Deniz

Tra le tante novità, spicca quella riguardante Asuman, la quale tormentata dai rimorsi nei confronti di Nazli, deciderà di accettare un impiego presso un uomo poco raccomandabile. Infatti, Muzaffer proverà a molestarla, ma Deniz riuscirà a salvarla. Demet tenterà di portare a termine la sua vendetta nei confronti di Hakan dopo aver registrato il momento in cui afferma di aver commesso l'omicidio di Zeynep e Demir. La donna minaccerà l'uomo di raccontare l'accaduto alla polizia, ma lui ha già pronto un piano di riserva.

Riconciliazione tra Nazli e Ferit

Intanto Ferit e sua moglie si dirigeranno a raccogliere dei frutti all'interno di una folta boscaglia, ma sfortunatamente si perderanno. Così i due troveranno una piccola casa abbandonata, dove decideranno di trascorrere la notte. Proprio in questa circostanza, la coppia farà finalmente pace, dopo una romantica confessione riguardante i loro sentimenti.

Leman, invece, riceverà la visita di Turan e Deniz, i quali faranno crescere sempre più dubbi ed incertezze nella madre di Aslan riguardo il matrimonio del figlio con la cuoca.

Tutto ciò, porterà la signora a prendere la particolare decisione di spendere un po' di tempo in casa della nuora, mentendo sul fatto di voler stare un po' di tempo con suo nipote Bulut.

Incontro alla Villa tra Hakan e Leman

Al tempo stesso, Ferit e la Pinar prenderanno la decisione di sfruttare qualche giorno di relax per trascorrere del tempo insieme dopo la recente riconciliazione. Hakan invece organizzerà una trappola contro Asuma.

Per completare il piano, l'Onder andrà alla Villa per parlare con la chef, ma troverà Leman ed i rapporti tra i due diventeranno sempre più ostili e tesi a causa di problemi legati al passato.