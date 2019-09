La Serie TV turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) è quasi arrivata alle battute finali di questa ultima e unica stagione. La soap opera nei mesi estivi e stata campionessa di ascolti su Canale 5, infatti ha registrato audience fenomenali raggiungendo 2.2 milioni di telespettatori. Le anticipazioni in onda a settembre, rivelano che Nazli Pinar e Ferit Aslan verranno forzati a recarsi a terapia di coppia per risolvere le loro incomprensioni. Bulut, al contrario, cercherà di fare da pacere ai suoi genitori adottivi.

Bitter Sweet: il giudice manda coniugi Aslan da un psicologo di coppia

Gli spoiler sulle prossime puntate di Bitter Sweet in onda a settembre svelano che Ferit e Nazli passeranno momenti difficili. Tutto inizierà con esattezza nel momento in qui Hakan utilizzerà un filmato nel quale Asuman spara a Muzaffer per minacciare la Piran. Un metodo per riprendersi la custodia del piccolo Bulut e delle quote della Pusola Holding.

La chef, a quel punto, sarà forzata a sottostare alla minaccia dell'Onder dopo aver intuito che sua sorella rischia da 5 a 15 anni di galera. In conclusione, la giovane non avrà altra alternativa se non quella di separarsi dall'Aslan, tant'è da respingere la sua proposta di matrimonio in occorrenza di una romantica cenetta romantica preparata appositamente per lei. Una scelta che non verrà ben accolta da Ferit, malgrado si siano promessi amore eterno durante la notte di passione trascorsa all'interno dello chalet nel bosco.

Ciò nonostante Nazli continuerà a voler andare avanti con le pratiche del divorzio, tant'è che suo marito deciderà di lasciarla libera. Gli spoiler delle prossime puntate di Bitter Sweet inoltre, ci rivelano che Ferit si arrenderà alla richiesta della Piran: per questo motivo sceglierà di darle la separazione consensuale, ma la metterà a consapevolezza che non potrà mai concedergli perdono qualora gli venisse ritirato l'affidamento di Bulut.

Ma ecco che arriverà il grande colpo di scena: al Palazzo Di Giustizia il magistrato consiglierà ai coniugi Aslan di concedersi un'altra occasione. In più suggerirà ai due di recarsi in un struttura dove possono fare terapia di coppia con l'aiuto professionale di una psicoterapeuta per provare a salvare la loro relazione.

Bulut deruba lo zio e scappa di casa

Sempre le anticipazioni di Bitter Sweet riguardanti le puntate di settembre rivelano che la primissima seduta giungerà a termine con niente di risolto, in quanto Nazli non dirà una parola a Ferit sul ricatto di Hakan Onder.

D'altra parte, l'Aslan incomincerà a capire che sua moglie sta nascondendo qualcosa. Ma ecco che una birichinata di Bulut porrà nuovamente tutto in discussione. Il piccolo infatti, scapperà di casa dopo aver rubato il portafoglio dello zio occupato a discutere con Leman. A proposito, il bambino sfuggirà agli occhi del vigilante della villa intrufolandosi nell'auto di quest'ultimo con l'intenzione di prendere poi un taxi e recarsi così nell'abitazione della Piran.

Poco dopo Ferit raggiungerà i due nell'appartamento di Fatos.