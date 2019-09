Enzo Spatalino è stato licenziato da Telecittà. Ad annunciarlo è stata Patrizia Vassallo, da una ventina d'anni alla guida dell'emittente televisiva Veneta. "La voce della gente", il programma del conduttore noto per le sue "incursioni" all'interno de La Zanzara, ha visto la sua fine.

A Telecittà Spatalino invita Mauro Da Mantova: insulti a Parenzo

Nel corso di quella che poi si è rivelata l'ultima puntata, Spatalino ha invitato nella sua trasmissione, il famigerato Mauro Da Mantova.

Il personaggio, noto al pubblico de La Zanzara, è spesso intervenuto nel programma radiofonico di Cruciani con un linguaggio piuttosto colorito e delle idee ben precise e contrarie a quelle del co conduttore David Parenzo. Durante la puntata di Spatalino, è stato proprio il conduttore radiofonico ad essere preso di mira dagli insulti ripetuti di Mauro Da Mantova, questa volta più veementi del solito.

All'interno della diretta de La voce della gente, De Mantova si è lasciato andare ad insulti e accuse senza freni, tanto da infastidire la direttrice di Telecittà. Patrizia Vassallo ha subito deciso, infatti, di cancellare la replica della puntata, ma non è bastato. Parenzo ha espresso, durante il suo spazio radiofonico, la volontà di querelare Enzo Spatalino e tutti coloro che sono stati coinvolti, direttamente o indirettamente, nella vicenda.

Licenziato e querelato Spatalino: annullati i suoi programmi dall'emittente veneta

Il giornalista ha successivamente ribadito le sue intenzioni in un lungo post su Facebook in cui dichiara di aver già dato ordine al suo avvocato di denunciare il conduttore Enzo Spatalino e tutta l'emittente televisiva. Ciò è accaduto in seguito alla puntata ingiuriosa trasmessa contro David Parenzo che ha aggiunto la sua opinione sull'accaduto.

Per il giornalista si è trattato di un episodio di xenofobia e razzismo con un incitamento all'odio che non deve essere ignorato. A ciò si sono aggiunte le accuse personali ricevute da Parenzo che ha affermato, inoltre, che se dovesse vincere la causa, il ricavato sarebbe destinato interamente alla creazione di una borsa di studio per giovani giornalisti.

Patrizia Vassallo ha deciso di prendere una scelta drastica: il licenziamento del conduttore Enzo Spatalino da Telecittà., con l'annullamento delle due trasmissioni "L'opinione di Enzo Spatalino" e "La voce della gente".

La notizia è stata riportata dal portale padovano Padova24ore e da Gottardo all'interno de La Zanzara.

Non è la prima volta che tra Spatalino e Parenzo volano parole grosse, molto spesso i due si sono scontrati in diretta a La Zanzara con parole grosse e minacce di ricorrere alle vie legali, ma evidentemente questa volta per Parenzo è stato oltrepassato il limite.