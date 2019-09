Lunedì in prima serata su canale 5 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip e ad essere rimasta indenne dalla separazione in due villaggi diversi per ora sembra essere solo la coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano. A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata che ha raggiunto il 18,16% di share, e in attesa di vedere la seconda lunedì 16 settembre sul web iniziano già a circolare alcune anticipazioni, anche grazie al profilo Instagram ufficiale del programma.

La prima importante novità - a seguito dell'eliminazione della coppia formata da Ciro e Federica, perché l'attore è scappato per raggiungere la fidanzata - è l'arrivo di una nuova coppia all'interno del programma. A sbarcare sull'isola sarda saranno Gabriel Pippo, produttore musicale nonché figlio di Pippo Franco, e la sua fidanzata Silvia Tirado, modella e cantante.

Questa però non sembra essere l'unica anticipazione per ora trasmessa dalla redazione di Temptation Island Vip, perché Damiano nella seconda puntata richiederà il falò del confronto immediato alla fidanzata Sharon, dopo aver visto alcuni filmati di lei che ammette di non stare nel programma per mettere alla prova "Er Faina", perché standoci insieme da soli sei mesi non si sente di poter dire di conoscerlo o di potersi fidare: "Non è che non mi fido di me, però non sono sicura di me ed è brutta questa cosa, è proprio grave".

Infine, anche la coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano, l'unica rimasta indenne dalla prima puntata, sembra entrare in crisi per la vicinanza del fidanzato con una tentatrice. Vicinanza che renderà furiosa la conduttrice radiofonica fino a chiedere, presume il web, un falò di confronto immediato.

Come eravamo rimasti

Nella prima puntata non c'è stata una coppia che non è stata notata, a partire da quella formata da Serena Enardu e Pago.

Appena entrati nei rispettivi villaggi infatti il cantante ha dovuto vedere subito tre video della fidanzata, in cui se inizialmente si sfoga in merito alla monotonia della sua storia d'amore, poi ha iniziato ad intraprendere una conoscenza sempre più approfondita col tentatore Alessandro. Ai video del pinnettù poi Pago ha dovuto sommarci i tre del falò dei fidanzati che l'hanno portato ad uno sconforto ed una tristezza totali.

Un'altra coppia che non è entrata nel programma serenamente è quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: mentre la showgirl soffre per le mancanze ed il carattere del fidanzato, quest'ultimo sembra esserci avvicinato molto alla single Zoe.

Anche la coppia formata da Simone e Chiara non sembra essere rimasta indenne dalla divisione nei due villaggi: infatti Chiara ha intrapreso la conoscenza di diversi tentatori ammettendo anche che in alcune situazioni ha preso in giro il fidanzato, mentre il "più bello d'Italia" è rimasto incredulo da quanto visto e sentito, oltre che ferito.