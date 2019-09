I fan di X Factor non hanno più sentito parlare del vincitore della settima edizione, Michele Bravi, da quando lo scorso novembre è stato coinvolto in un incidente che portò alla morte di una donna. Il cantante, infatti, all'epoca straziato dal dolore (e tutt'ora indagato per omicidio stradale), decise di cancellare tutti gli impegni musicali e da allora è rimasto totalmente in silenzio. Negli ultimi giorni, tramite il suo profilo Instagram, il giovane cantante ha annunciato il suo ritorno e le date dei suoi prossimi concerti, ma non ha fatto in tempo ad annunciarli che i biglietti sono già sold out.

Il grande ritorno di Michele Bravi si terrà sul palco del Teatro San Babila di Milano il 19 ottobre, per un concerto intimo con piano e voce.

A meno di 24 ore dalla messa in vendita dei biglietti, il cantante, sempre tramite il suo profilo Instagram, ha informato tutti i suoi followers del sold out ed ha quindi espresso la sua felicità nel poter annunciare la data di un nuovo concerto: Bravi tornerà ad esibirsi il giorno seguente, domenica 20 ottobre, sempre sul palco del Teatro San Babila di Milano e sempre in un concerto intimo, piano e voce.

L'incidente

Il vincitore della settima edizione di X Factor, accusato di omicidio stradale per l’incidente avvenuto il 22 novembre dell'anno scorso, è in attesa di processo. Quella sera il giovane cantante, alla guida di un’auto di una società di car sharing, è rimasto coinvolto in un incidente che ha causato la perdita della vita di una donna di 58 anni, che al momento dello schianto si trovava in sella alla sua moto.

Nel dettaglio, secondo quanto ricostruito dalle indagini della polizia locale, Bravi avrebbe effettuato un’inversione vietata per immettersi nel senso di marcia opposto, ma proprio in quel momento stava arrivando la donna che, non avendo fatto in tempo a frenare, si è schiantata contro la portiera dell’auto. Michele ha subito chiamato i soccorsi e la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo, dove è morta dopo circa un’ora.

Da allora Michele, dopo aver espresso il suo "profondo dolore" ed aver annullato tutti gli impegni attraverso il suo legale, dott. Manuel Gabrielli, è sparito dai radar sia della musica, che del Gossip e dello spettacolo. Le indagini in merito all'omicidio stradale si sono chiuse lo scorso aprile con la richiesta della Procura di Milano di rinvio a giudizio e la fissazione dell’udienza preliminare per il 5 dicembre.

Il successo di Michele Bravi

Michele Bravi è noto agli spettatori del piccolo schermo per aver partecipato, e vinto, a X Factor nel 2014. La canzone che lo portò al successo è stata scritta da Tiziano Ferro e si intitola 'La vita e la felicità'; ha raggiunto la prima posizione nella classifica FIMI ed è stata certificata disco d'oro per aver superato la soglia delle 15.000 copie vendute. Nel 2015 Bravi cambia etichetta discografica ed apre un suo canale Youtube in cui settimanalmente carica video per raccontarsi ai suoi fan, denominando la playlist "Viaggio in costruzione".

Nel 2017 si classifica quarto al Festival di Sanremo nella categoria 'Big' col singolo 'Il diario degli errori'.