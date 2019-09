La notizia della rottura tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino ha scatenato un gran polverone nei social network. Diversi fan di Uomini e donne, infatti, hanno espresso i dubbi evidenziati in occasione della scelta del tronista, avvenuta lo scorso marzo: Sonia sarebbe stata solo una scelta di ripiego, dopo l'incursione di Andrea Zelletta alla villa e la partenza di Natalia Paragoni. Sentendosi chiamato in causa da tanti commenti negativi, lo spagnolo ha deciso d'intervenire su Instagram per dare la sua versione dei fatti: non si è detto affatto pentito di avere scelto Sonia e ha sottolineato che, dovesse tornare indietro, sarebbe sempre lei la ragazza con la quale deciderebbe di uscire dal programma.

Ivan Gonzalez replica alle critiche: 'Nessuno mi ha obbligato a stare otto mesi con una persona'

La prima ad annunciare la fine della storia è stata Sonia Pattarino, che ha confermato le voci che già circolavano da settimane tra i fan di Uomini e donne. L'assenza di foto con Ivan Gonzalez o di commenti nei rispettivi profili, lasciava presagire a una crisi insanabile, che puntualmente è arrivata. L'ex corteggiatrice non ha comunque voluto addossare alcuna colpa allo spagnolo, parlando, invece, di un cambiamento avvenuto da entrambi i lati e dell'impossibilità di lottare per salvare le cose.

In un primo momento Ivan ha preferito mantenere il silenzio sulla questione, almeno fino a quando, sentendosi chiamato in causa dai commenti negativi, ha deciso di esprimere il suo punto di vista. Ha quindi smontato la tesi secondo la quale la sua sarebbe stata una scelta di ripiego: "Nessuno mi ha obbligato a stare otto mesi con una persona", ha dichiarato il tronista, ribadendo che l'avrebbe portata anche in Spagna per presentarla alla sua famiglia.

Uomini e donne, Ivan: 'La sceglierei di nuovo'

Nonostante le cose non siano andate bene con Sonia Pattarino, Ivan Gonzalez ha continuato il suo chiarimento su Instagram, precisando di non essere affatto pentito della scelta fatta a Uomini e donne. Al contrario, dovesse tornare indietro nel tempo, si comporterebbe esattamente allo stesso modo. Ecco le sue parole: "Sonia è stata la scelta più giusta e onesta che potessi mai potuto fare, era la ragazza più completa che ho conosciuto lì dentro e la sceglierei di nuovo se tornassi indietro".

Ha quindi aggiunto che a volte le situazioni non si evolvono come si desidera, proprio come è accaduto in questo caso. Sia Ivan che Sonia hanno comunque evitato commenti negativi nei confronti dell'ex, attribuendo le colpe della rottura alla mancata evoluzione del rapporto. Non sembra quindi esserci astio tra i due, a differenza di quanto accaduto in passato per altre coppie lasciatesi dopo Uomini e donne.