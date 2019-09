Le vicende de Il Segreto, lo sceneggiato ambientato a Puente Viejo, continuano ad appassionare i suoi telespettatori con i suoi innumerevoli colpi di scena. Le anticipazioni sulle puntate trasmesse a breve su Canale 5, rivelano che Francisca Montenegro tornerà a fare la guerra a Severo Santacruz dopo aver appreso da Prudencio Ortega che il suo nemico sta attraversando una grave crisi economica.

Il Segreto: Severo chiede aiuto a Prudencio

Le trame de Il Segreto, relative alle nuove puntate si soffermano su due acerrimi nemici di Puente Viejo.

Stiamo parlando di Francisca e Severo (Chico Garcia), i quali daranno vita ad un nuovo epico scontro. Tutto inizierà con precisione quando il Santacruz non avrà a disposizione il denaro per pagare i lavoratori delle risaie. Per questo motivo, l'uomo penserà di chiedere un prestito a Prudencio, dopo che è caduto in rovina a causa dei guai provocati dalla lunga faida con Eustaquio e Lamberto Molero, uccisi per mano di Don Berengario e Carmelo Leal (Raul Pena).

Severo, infatti, si recherà all'ex bottega dei vini, appartenuta a Fe Perez (Marta Tomasa), per chiedere all'Ortega la somma necessaria per pagare i debiti. In particolare, il marito di Irene Campuzano ha scoperto che Prudencio (Jose Milan) presta i soldi ad interessi più bassi rispetto ai pericolosi strozzini.

Francisca scopre dall'Ortega i problemi economici del Santacruz

Nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Prudencio non saprà come comportarsi quando il papà di Carmelito gli domanderà di anticiparli tre mila peseta.

Il giovane, a questo punto, chiederà consiglio ad Antonio Marchena (Pedro Nistal), il suo nuovo dipendente e poi a Don Berengario. Tuttavia entrambi non riusciranno a fargli prendere una ragionevole decisione a proposito. Poi tutto si complicherà quando Francisca (Maria Bouzas) obbligherà l'Ortega ad aggiornarla su tutto quello che accade nel borgo. Sarà in questo momento che la Montenegro apprenderà che Severo ha dei gravi problemi finanziari, tanto da ideare un piano per sconfiggerlo definitivamente.

La Montenegro ha un nuovo piano per distrugge il nemico

Francisca accetterà che Prudencio conceda la somma di denaro al Santacruz. Una decisione che nasconderà doppi fini. La matrona, infatti, confiderà al fedele Mauricio Godoy (Mario Zorilla) che intende acquistare il riso dagli altri proprietari per venderlo ad un costo molto inferiore a quello di Severo. In questo modo la Montenegro si augurerà di togliere tutti i clienti al suo nemico in modo che non possa pagare il debito con l'Ortega.

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa nuova avvincente story-line.