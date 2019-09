Grandi novità in vista nelle puntate spagnole de Il Segreto che nelle prossime settimane daranno l'addio a diversi personaggi storici prima del salto temporale di cinque anni. Tra di essi ci sarà anche Don Berengario, diventato da diversi anni un punto di riferimento per i cittadini di Puente Viejo. Il prete dovrà fare i conti con i sentimenti mai dimenticati per Marina, la donna che aveva amato prima di prendere i voti e dalla quale era nata Esther.

La notizia dell'addio di Marina, decisa a scoprire dov'è fuggita la figlia, obbligherà Don Berengario ad una delicata riflessione, anche con l'aiuto dell'amico Don Anselmo. E da essa ne conseguirà la decisione di abbandonare gli abiti talari per realizzare il sogno d'amore al fianco della donna che, nonostante la dedizione a Dio, non ha mai smesso di amare.

Anticipazioni Il Segreto: Marina annuncia l'imminente partenza

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole, Marina sarà preoccupata per le sorti della figlia Esther, fuggita dalla canonica di Puente Viejo dopo avere sottratto il denaro del padre.

Il tentativo di ottenere le risposte da Samuel, l'interlocutore con il quale Esther intratteneva frequenti rapporti telefonici, non darà i suoi frutti e Marina deciderà di lasciare il paese per scoprire dove si è nascosta la ragazza. Trovando Don Berengario visibilmente sconvolto da questa notizia, Don Anselmo si dirà certo che il collega sia innamorato della sua ex fidanzata e gli consiglierà di non nascondere a se stesso tali sentimenti.

Da qui alla decisione definitiva il passo sarà breve: dopo il funerale di Paco, Berengario si presenterà da Marina vestito in abiti laici e gli confermerà di amarla ancora. La donna ammetterà di ricambiare tali sentimenti. Don Anselmo si congratulerà con l'amico, comprendendo quanto sia stato difficile giungere ad una simile decisione.

Trame Il Segreto: Don Berengario annuncia l'abbandono del sacerdozio

Dopo avere fatto pace con se stesso, Berengario si appresterà ad annunciare anche agli abitanti di Puente Viejo la decisione di abbandonare il sacerdozio per amore.

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che la prima a scoprirlo sarà Consuelo, felice anche se consapevole delle critiche che la coppia dovrà affrontare. Diverso sarà il comportamento di Dolores che si vanterà di avere individuato l'amore tra i due quando nessuno aveva dei sospetti a riguardo. La neo-coppia comincerà subito a pianificare il futuro insieme, rivelando di avere già informato il Vescovado dell'abbandono degli abiti talari.

Arriverà quindi il momento di partire da Puente Viejo, non solo per iniziare una nuova vita ma anche nella speranza di trovare quanto prima la figlia Esther.