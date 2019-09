La darklady principale dello sceneggiato Il Segreto non smette mai di stupire. Di chi stiamo parlando se non di Francisca Montenegro. La moglie di Raimundo Ulloa nelle puntate italiane già andate in onda ha sorpreso i telespettatori dando una mano a Julieta Uriarte, proprio quando la giovane si è trovata in un bruttissimo momento della sua vita. Gli spoiler rivelano che la matrona presto si renderà protagonista dell’ennesimo gesto inaspettato.

Tutto comincerà quando Adela rischierà di perdere il suo lavoro, per avere un metodo di insegnamento lontano dalla religione e dalla politica. La situazione si farà abbastanza seria, al tal punto che i familiari degli alunni oltre a denunciare la moglie di Carmelo, la sequestreranno a scuola bloccando l’ingresso per non farla uscire. Nonostante tutto sembrerà essere contro di lei, l’insegnante non si perderà d’animo grazie al sostegno del marito che le prometterà di trovare al più presto una soluzione.

Fortunatamente la Arellano uscirà fuori dai guai ma per merito di Francisca. Come ben sanno i fan della soap la moglie dell’Ulloa agisce sempre per qualche scopo, e anche questa volta sarà così. La darklady per distruggere il suo nemico Severo Santacruz, arriverà anche a ricattare Carmelo.

La moglie di Carmelo viene denunciata, Francisca difende Adela

Negli appuntamenti che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Adela farà una scoperta terribile.

La donna verrà a conoscenza di essere stata denunciata da un gruppo di genitori dei suoi alunni, con l’accusa di fare degli insegnamenti anarchici. I rivoltosi per impedire che i loro figli continuano ad essere istruiti dalla moglie di Carmelo, si spingeranno oltre. La maestra verrà addirittura rinchiusa nell'istituto scolastico poiché i manifestanti bloccheranno l’ingresso con l’intenzione di picchiarla, e non solo, dato che si ribelleranno anche nella piazza principale di Puente Viejo.

Tutti i conoscenti di Adela prenderanno ovviamente le sue difese, ma Severo, Irene, Matias, e Raimundo, non si recheranno subito nel posto. Quando tutto sembrerà perduto, a farla smettere ai protestanti ci penserà Francisca, che come sempre avrà al suo fianco il suo fedele capomastro Mauricio. A gran sorpresa quest’ultima si scaglierà contro i ribelli facendogli presente che dovranno fare i conti con la donna più potente del quartiere.

I parenti degli alunni non ci penseranno due volte a mettere la parola fine alla loro sommossa, e non essendo residenti della cittadina iberica non lasceranno nessuna traccia.

Il Leal messo alle strette, Severo sull'orlo della rovina

I problemi per la migliore amica di Irene non saranno ancora finiti, ma anche in questo caso ci sarà l’intervento della Montenegro. Su invito di Maria e Raimundo, la darklady si servirà delle sue conoscenze per far ritirare la denuncia ai danni di Adela, consentendo alla diretta interessata di continuare a fare la stessa professione.

A questo punto Francisca si rivelerà essere la solita stratega, visto che si presenterà dal Leal e gli sottolineerà che gli deve un favore, perché senza di lei sua moglie non se la sarebbe cavata facilmente. Nel frattempo la Castaneda e l’Ulloa crederanno nella buona fede della Montenegro, senza sapere che ha aiutato la maestra con un secondo fine. Carmelo infatti verrà messo alle strette dalla sua acerrima nemica, e si vedrà costretto ad assecondare qualsiasi sua richiesta al momento opportuno. I telespettatori non faranno di certo fatica a capire che l’obiettivo di Francisca sarà quello di utilizzare il primo cittadino per mettere fuori gioco Severo, già sull'orlo del della rovina per il fallimento della sua azienda. Il padre del piccolo Carmelito, infatti, per risolvere i suoi gravi problemi economici chiederà un prestito a Prudencio, senza sospettare affatto che sia un succube della Montenegro. Quest’ultima ordinerà al suo ex pupillo di concedere il denaro di cui ha bisogno al Santacruz, per aiutarla a danneggiarlo. Convinta di avere tutte le carte a suo favore per aver fatto aumentare il prezzo del riso del suo rivale, Francisca attenderà soltanto di entrare in possesso degli atti delle proprietà dell’uomo per distruggerlo in modo definitivo.