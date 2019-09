Oggi 25 settembre è avvenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne. Sono già emerse le prime indiscrezioni su ciò che è successo durante il corso delle riprese. Il portale 'Il Vicolo delle News' ha riportato un'importante anticipazione che riguarda una delle troniste. In particolar modo, al centro dell'attenzione sembrerebbe esserci stata Sara Tozzi: la donna infatti avrebbe deciso di abbandonare la trasmissione televisiva in maniera prematura.

Uomini e Donne, la tronista Sara Tozzi avrebbe deciso di lasciare il programma

Le messe in onda di Uomini e Donne sono iniziate da poco, ma le registrazione delle nuove puntate continua ad andare avanti. Nelle riprese di oggi 25 settembre si è parlato del trono classico di U&D. I presenti in studio hanno appreso una notizia del tutto inaspettata. Sara, avrebbe deciso infatti, di lasciare la tanto ambita sedia rossa, interrompendo così la conoscenza con tutti i suoi corteggiatori.

La donna ovviamente avrebbe dato delle spiegazioni a questa sua presa di posizione. In base a quanto avrebbe rivelato la De Filippi durante la registrazione di oggi, la ragazza sembrerebbe essere presa ancora dall'ex fidanzato.

La Tozzi avrebbe confessato di non sentirsi coinvolta nella conoscenza con i ragazzi presenti in studio per lei e con i quali ha avuto modo di fare qualche esterna, ammettendo anche di pensare ancora al precedenze fidanzato.

L'ex tentatrice di Temptation Island sarà sicuramente sostituita da una nuova tronista o da un nuovo tronista che la redazione dovrà selezionare. Per scoprire chi siederà al suo posto bisognerà attendere le prossime registrazioni. Al momento non è trapelata alcuna indiscrezione riguardo le possibili reazioni dei corteggiatori presenti in studio per lei.

La decisione di Sara Tozzi sarebbe arrivata dopo l'eliminazione di Javier

La scelta di Sara sarebbe arrivata in seguito alla decisione di Javier di abbandonare Uomini e Donne.

Nel corso della penultima puntata filmata ma non ancora andata in onda, l'ex tentatore di Temptation Island avrebbe lasciato lo studio dopo l'arrivo di diverse segnalazioni sul suo conto. Sarebbero infatti venuti alla luce dei messaggi recenti nei quali Javier professava tutto il suo amore e il suo interesse ad una ragazza. Sara, quindi, sarebbe rimasta molto delusa nell'apprendere la notizia. L'ex pallavolista avrebbe cercato in qualche modo di scusarsi e giustificare il suo comportamento, ma le sue spiegazioni non avrebbero per nulla convinto la tronista.

Sul web sono anche arrivate diverse critiche nei suoi confronti da parte dei fan del programma della De Filippi. Alcuni credono che la presa di posizione di Sara Tozzi sul possibile abbandono del trono potrebbe essere legata anche all'uscita di scena dell'ex corteggiatore.