Saranno puntate ricche di novità quelle che attenderanno i telespettatori de Il Segreto nel periodo compreso tra il 22 e il 28 settembre.

In tali giorni, infatti, molti nodi verranno al pettine a partire dalle vere intenzioni di Alvaro nei confronti di Elsa. Dopo essere riuscito ad ottenere la delega dalla futura moglie, infatti, il medico fuggirà da Puente Viejo e porterà via con sé l'eredità della Laguna.

Le anticipazioni segnalano anche l'emozionante confronto tra Julieta e Saul, durante il quale lei confesserà la violenza subita dai Molero. Nel frattempo, le indagini proseguiranno e si concentreranno ancora su Don Berengario e Carmelo, spingendo Don Anselmo a mentire per proteggere gli amici. Tali menzogne porteranno il sacerdote ad una crisi di fede, avvicinandolo al suicidio. Le novità della settimana riguarderanno anche Antolina e Isaac, oltre che Maria e Roberto.

Il Segreto anticipazioni: Saul e Julieta meditano di fuggire insieme

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate della prossima settimana segnalano che Saul e Julieta riusciranno finalmente a parlare sinceramente di quanto accaduto con i Molero. Lei confermerà la violenza subita e il marito le confesserà che niente e nessuno riuscirà mai a separarli. Seguirà un bacio, unito alla preoccupazione per la sorte di Carmelo e Don Berengario.

Le indagini, infatti, proseguiranno e la Guardia Civile arriverà anche ad effettuare dei controlli nelle loro case, anche se non verrà trovato nulla di compromettente. Don Anselmo vivrà con apprensione tali momenti, dando una versione dei fatti diversa da quella degli amici. Ne seguirà una forte crisi in lui tanto che, dopo il tentativo di togliersi la vita, il sacerdote deciderà di andare in ritiro spirituale, lasciando la parrocchia nelle mani di Don Berengario.

Nel frattempo, Julieta e Saul penseranno ad una strategia per aiutare i due amici, addossandosi le colpe della morte dei Molero.

Trame Il Segreto: Alvaro fugge con l'eredità di Elsa

In vista dell'imminente matrimonio, Alvaro proporrà ad Elsa di acquistare delle terre nelle quali costruire la loro casa.

Le anticipazioni de Il Segreto confermano che lei, dopo un'iniziale esitazione, accetterà e firmerà una procura a favore del fidanzato per autorizzarlo a portare a termine l'acquisto. A distanza di qualche giorno però la verità verrà svelata: Elsa riceverà il suo bouquet da sposa insieme alla notizia del furto dei suoi averi.

Mentre la Laguna farà i conti con il suo personale dramma, Antolina sarà ansiosa di vedere uscire di scena la sua storica rivale ma continuerà a litigare con Isaac, a causa della totale mancanza di interesse nei suoi confronti.

I progetti di Maria e Roberto, con la costruzione della loro nuova casa, entreranno nel vivo mentre Donna Francisca continuerà a tramare alle spalle del cubano. Matias, infine, riceverà la proposta di un misterioso acquirente interessato alla bottega di Fè.