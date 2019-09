Andrea Damante prova ancora qualcosa per Giulia De Lellis? È questa la domanda che si stanno facendo i fan dell'ex coppia da qualche ora, più precisamente da quando il ragazzo ha svelato un particolare inedito che sembrerebbe legarlo ancora all'influencer. Intervistato in radio, il dj ha fatto sapere di portare ancora al polso un regalo fattogli dall'ex fidanzata dopo l'esperienza vissuta al Grande Fratello Vip.

Andrea fa discutere con un'inaspettata rivelazione

Da quando Giulia De Lellis ha annunciato di aver scritto un libro sui tradimenti che ha subito da parte di Andrea Damante, l'attenzione dei media è concentrata anche sul ragazzo e su come si comporta nei confronti dell'ex compagna. Ieri, durante il suo intervento a Radio 105, il dj ha detto un paio di cose che hanno inevitabilmente stimolato l'interesse dei curiosi sul suo passato sentimentale.

Durante programma '105 Take Away', condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia, il siciliano è stato spronato a rispondere ad alcune domande inviate dai fan. A chi gli ha chiesto se è fidanzato, ad esempio, il giovane ha fatto sapere che non ha ancora trovato l'anima gemella ma "mai dire mai, chissà".

"Ti penti di qualcosa che hai fatto?'", ha domandato qualcuno al ragazzo, che ha risposto di no perché anche gli errori gravi che ha commesso hanno insegnato qualcosa e l'hanno fatto diventare quello che è oggi.

In un video, che pare essere successivamente sparito dai profili social sia di Andrea che della trasmissione radiofonica, invece, Damante confessa di essere molto affezionato ad un braccialetto che gli ha regalato Giulia al termine dell'avventura al Grande Fratello Vip.

Damante vuole voltare pagina: 'Dopo anni, andiamo avanti'

A scatenare gli appassionati di Gossip, è stata sia la notizia che Damante indossa ancora un oggetto regalatogli dalla De Lellis qualche anno fa, sia il fatto che il filmato nel quale racconta questo particolare sia stato rimosso dal web.

In realtà, Vicolo delle News è riuscito a salvare il video incriminato prima che sparisse dagli account ufficiali del programma radio, perciò è possibile guardarlo sul blog ed avere conferma delle cose che ha detto il dj ieri pomeriggio.

Sempre durante il suo intervento a '105 Take Away', Andrea ha risposto in modo sintetico ma chiaro ai conduttori che gli chiedevano di fare un commento sul libro di Giulia che è uscito proprio nelle scorse ore.

"Ho sbagliato, ma dopo due anni è il caso di andare avanti", si è limitato a dire il siciliano sul romanzo che racconta i ripetuti tradimenti che ha fatto alla ragazza che ha scelto a Uomini e donne e con la quale sembrava stesse vivendo un amore da favola.