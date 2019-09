Nel tardo pomeriggio di oggi Inoki Ness è tornato prepotentemente a prendersi le attenzioni mediatiche del Rap web. Lo ha fatto inizialmente pubblicando una serie di stories in cui si è fatto immortalare in atteggiamenti a dir poco amichevoli con il trapper Gallagher, con cui in passato aveva avuto qualche dissidio – evidentemente risoltosi nel migliore dei modi – e successivamente scagliandosi in maniera abbastanza pesante contro due noti esponenti del rap campano, ovvero Vale Lambo e Luché.

Inoki critica 'Malammore' di Luché: 'Il disco più di me... della storia della musica italiana'

Inoki ha inizialmente criticato esplicitamente alcune produzioni dei due artisti campani, arrivando a descrivere 'Malammore' penultimo album di Luché, come "Il disco più di me... della storia della musica italiana".

Successivamente, viste le numerose critiche suscitate dalle sue affermazioni, il rapper ha tenuto a precisare il suo pensiero, soprattutto ai tanti che oltre a non considerare attendibile il suo giudizio sulle produzioni artistiche di Luché, lo avevano rimproverato per aver fatto amicizia con Gallagher.

Inoki in un primo momento non ha fatto però alcuna marcia indietro, anzi, ha rincarato la dose, sottolineando come, secondo il suo punto di vista, Gallagher sia 'Uno vero', a differenza di Luché, tirando in mezzo anche Vale Lambo, colpevole secondo Inoki di fare tracce sull'amore senza saperne nulla, critica mossa anche nei confronti dell'autore di 'Malammore'.

'Gallagher è uno vero, mentre quando sono uscito con Luché cercava i taglia unghie'

Queste le parole del rapper nato ad Ostia, ma divenuto poi un'icona del rap di Bologna a cavallo tra la fine degli anni '90 ed i primi del nuovo millennio:

"L'amore non sapete cos'è, fate schifo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Rap

Io non so se sia camorrista o cosa, ma questo Vale Lambo è la cosa più marcia, la cosa più brutta che abbia mai visto. Veramente, meglio Elettra Lamborghini, almeno lei è Lambo per davvero. Una cosa più brutta non l'ho mai vista in vita mia. [..] Mi hanno detto che non posso giudicare Luché dato che vado in giro con Gallagher. Intanto Gallagher è uno vero, mentre Luché, quando ci sono uscito, cercava i taglia unghie.

Ma di cosa stiamo parlando ? Dai su, veramente ragazzi, svegliatevi. Non voglio giudicare Luché, gli faccio i migliori auguri, ma visto che scrivete canzoni e le chiamate 'Ti Amo', almeno trasmettete amore. Veramente, l'amore è un sentimento serio, quando dici 'Ti amo' non ci devi scherzare. Umberto Tozzi continua a farvi il cu.., come è giusto che sia. Non giocate con l'amore, l'amore è un sentimento serio, dire 'Ti conosco da due ore e ti amo' è un'offesa a tutta la cultura dell'amore italiana".

Poco dopo Inoki ha aggiunto ulteriori precisazioni, abbassando, seppur lievemente, i toni della polemica: "Mi avete fatto ragionare, l'amore non è una cosa che puoi descrivere con una canzone".